Nhiều địa danh hấp dẫn ở Cà Mau hứa hẹn thu hút du khách dịp Quốc khánh 2/9

Tiêu biểu là Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, địa danh du lịch nổi tiếng thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây được tham quan danh lam, thắng cảnh đẹp có một không hai ở Việt Nam. Đặc biệt là ngắm mũi đất thiêng liêng của Tổ quốc, ngắm cảnh mặt trời mọc và lặn trên biển, tham quan Khu Dự trữ sinh quyển, Khu Ramsar của thế giới. Tại khu du lịch này, tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình du lịch ấn tượng, ''độc đáo'' như: Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, Đền thờ Lạc Long Quân, tượng Mẹ Âu Cơ, biểu tượng con cua, biểu tượng Mũi Cà Mau…

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 1-4/9), dự kiến lượng khách du lịch đến Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau sẽ tăng mạnh. Do vậy, Ban Quản lý Khu du lịch đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa cảnh làm đẹp thêm các tuyến đường vào khu du lịch để tạo điểm nhấn; đồng thời tiến hành rà soát, bố trí nhân lực, phương tiện ca nô phục vụ du khách đi tham quan các tuyến xuyên rừng. Khu du lịch vẫn giữ nguyên mức giá vé cũ, với nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí vé vào cổng đối với người già, khuyết tật, học sinh cấp 2 trở xuống; đối với sinh viên được ưu đãi giảm 50% giá vé. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu du lịch đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để khách tham quan, lưu trú, ăn uống trải nghiệm được thoải mái, an toàn, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ‘‘chặt chém’’du khách.

Đền thờ Lạc Long Quân trong Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: TTXVN

Cột cờ Hà Nội trong Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: TTXVN

Tượng Mẹ Âu Cơ hướng về biển Đông. Ảnh: TTXVN

Biểu tượng cua biển - sản vật đặc trưng của vùng đất cuối trời Tổ quốc. Ảnh: TTXVN

Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã xây dựng được sản phẩm du lịch trải nghiệm mới độc đáo, mới lạ để phục vụ du khách như: câu cua, soi ba khía, bắt nghêu, ốc len, câu cua, giăng lưới bắt cá… Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong tư thế sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức các tour, tuyến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế địa phương, tạo ấn tượng đẹp thu hút đông đảo du khách đến với Cà Mau.

Để Cà Mau thực sự trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch trong dịp Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu các khu, điểm tham quan du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường kiểm soát, duy trì, đảm bảo chất lượng dịch vụ của đơn vị mình; bố trí đủ lực lượng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khách du lịch khi có nhu cầu. Cùng đó là đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết. Việc tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch trên tinh thần đảm bảo an toàn, hiệu quả gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh./.