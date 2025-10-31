Nhà thiết kế Quách Thái Công lần đầu giám tuyển tranh Bùi Tiến Tuấn

Chân dung họa sĩ Bùi Tiến Tuấn.

Nói về triển lãm Lụa là, Bùi Tiến Tuấn chia sẻ: “Đầu năm 2025, sau khi trình làng triển lãm cá nhân lần thứ 11, tôi nghĩ sẽ tham gia thêm vài triển lãm nhóm, sự kiện chung… là có thể kết sổ một năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nhà thiết kế Quách Thái Công đã đưa ra lời mời quá đỗi chân tình và thuyết phục: “Tôi rất muốn mời anh Tuấn là hoạ sĩ solo khai trương không gian Thái Công Art Gallery tại showroom của mình”.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn và Nhà giám tuyển Quách Thái Công.

“Biết Quách Thái Công từ vài năm trước đã chú ý và sưu tập tranh Bùi Tiến Tuấn qua các nhà sưu tập khác, rồi đem đặt để vào các không gian nội thất mà anh thiết kế cho khách hàng. Thấy những tác phẩm của mình được luân chuyển, nâng niu, tôn vinh ở những nơi sang trọng, họa sĩ tôi lấy làm vui và vinh hạnh. Nên khi anh tìm đến và ngỏ ý, tôi quyết định nhận lời” - Bùi Tiến Tuấn chia sẻ thêm.

Một thiết kế kết hợp với tranh Việt Nam của Quách Thái Công.

Sau nhiều tháng trao đổi và chuẩn bị, triển lãm Lụa là sắp chính thức trình diện nhà sưu tập và công chúng yêu quý của Bùi Tiến Tuấn. Đây là một cuộc trình diễn những tiết tấu và nhịp điệu vừa quen, vừa lạ, rất “Tuấn lụa”. Vẫn là những cô gái thị thành đương thời phù phiếm mà đầy quyến rũ, đầy lạnh lùng, đầy nóng bỏng. Nhưng chắc chắn cuộc tuyển lựa lần này sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm khác biệt và lạ lẫm hơn đối với tranh lụa của Tuấn.

Không gian trưng bày các tác phẩm trong triển lãm “Lụa là”.

Quách Thái Công chi sẻ: “Giữa trung tâm Sài Gòn, Thái Công chính thức giới thiệu Thái Công Art Gallery, một không gian nơi nghệ thuật bước vào đời sống thượng lưu và làm giàu cho tâm hồn mỗi người thưởng lãm. Phòng triển lãm được đặt tại lầu 3 của tòa nhà 8 tầng thuộc Thái Công Interior Design Showroom tại 66-68 Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới của cái đẹp đỉnh cao.

Tác phẩm: Giấc mơ xanh.

Và hành trình ấy bắt đầu với triển lãm Lụa là của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, người đã làm nên dấu ấn đặc biệt trong mỹ thuật Việt Nam bằng chất liệu lụa. Lụa là chính là lời mời gọi bước vào miền cảm xúc nơi những người phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng vừa phóng khoáng, mềm mại như sợi tơ nhưng ẩn chứa nội lực khó nắm bắt. Lụa trong tranh ông không chỉ là chất liệu mà trở thành hơi thở, thành nhịp điệu, thành vẻ đẹp gợi cảm được cất lên từ truyền thống để hòa vào tinh thần đương đại.

Tác phẩm: Lời thì thầm của trăng tròn.

Một cuộc đối thoại nghệ thuật mới đang được khởi tạo tại đây, nơi nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công với vai trò giám tuyển, là người tuyển chọn, định hướng và kể câu chuyện nghệ thuật qua cách phối hợp và trưng bày từng tác phẩm, tin rằng tranh và điêu khắc không chỉ là vật trưng bày. Chúng mang linh hồn và cá tính riêng, cần được đặt vào đúng không gian để tỏa sáng. Trong kiến tạo ấy, nghệ thuật không đứng yên trên bức tường, mà trở thành hơi thở của phong cách sống, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tầm vóc của người sở hữu”.

Tác phẩm: Trăng tròn.

Triển lãm lần này, ngoài những tác phẩm mới sáng tác trong năm nay, Bùi Tiến Tuấn và nhà thiết kế Thái Công còn dày công tuyển lựa những “nàng lụa” đã sáng tác trong nhiều năm qua. Nếu trước đây chúng ta được ngắm qua nhiều loạt tranh khác nhau của hoạ sĩ như Sợi chỉ đỏ, Hơi thở nhẹ, Phù phiếm, Nữ cơ thủ, Bản thể nữ, Nguyệt sáng gương trong… nghĩa là giống như nhiều chương trong một trường thiên tiểu thuyết. Thì, đến lần triển lãm này, sẽ cảm giác như thưởng thức từng câu chuyện bằng hình ảnh đặc sắc trong một tuyển tập truyện ngắn được tinh tuyển kĩ lưỡng, công phu. Ở đó hoạ sĩ và nhà tổ chức trao cho bạn thật nhiều mảnh ghép của một bức tranh nữ tính hiện đại đa diện, đa chiều kích. Việc lắp ghép và quán xuyến như thế nào sẽ được chính người xem tự tạo nghĩa theo trực quan, kinh nghiệm và cảm xúc bản năng của mình. Như một văn bản nhưng luôn ẩn chứa nhiều tác phẩm.



Có thể nói, Lụa là là một chương mới trong hành trình hội họa của Bùi Tiến Tuấn: tinh tế hơn, trong trẻo hơn và có phần chiêm nghiệm hơn. Nếu trước đây anh “ngắm” vẻ đẹp phù phiếm của đời sống đô thị, thì nay, anh “nghe” hơi thở của chính vẻ đẹp ấy - lặng lẽ, dịu dàng và sâu kín. Ở nơi ấy, mọi thứ đều tan vào nhau: ánh sáng tan trong lụa, lụa tan trong da thịt, da thịt tan trong ký ức, và ký ức tan trong ánh nhìn và cảm xúc của người xem.



Quách Thái Công chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi luôn xem nghệ thuật là linh hồn của không gian sống. Một căn nhà đắt tiền chưa chắc là một căn nhà sang trọng, nếu thiếu nghệ thuật hiện diện. Tôi mở Thái Công Art Gallery để hoàn thiện vòng tròn thẩm mỹ trong triết lý thiết kế của mình: từ kiến trúc, nội thất cho đến mỹ thuật. Không gian này cho phép tôi chọn lọc, giám tuyển và giới thiệu những tác phẩm xứng đáng với chuẩn mực tinh tế mà tôi theo đuổi. Tôi muốn giúp công chúng Việt Nam được tiếp cận nghệ thuật theo cách tự nhiên nhất: không đứng sau dây chắn bảo tàng, mà ngay trong chính không gian sống của họ. Nghệ thuật phải sống. Nghệ thuật phải có người sở hữu, gìn giữ và yêu thương.

Họa sĩ Bùi Chát nhận định: “Lụa của Bùi Tiến Tuấn nhìn qua dễ nhận, toàn thân phụ nữ lơ lửng, đôi mắt mơ màng, mái tóc xõa dài, vừa gợi cảm vừa bất cần, như thể đang đi tìm một thế giới khác. Người phụ nữ trong tranh lụa truyền thống thường e ấp, còn trong tranh của Tuấn, họ kiêu hãnh, đô thị, có khát vọng, có nỗi buồn và sự cô độc. Họ không phải để làm cảnh, mà để đặt câu hỏi. Đấy là một chuyển dịch quan trọng, đưa nhân vật nữ thành chủ thể của tư tưởng, không phải chỉ là đối tượng để người ta ngắm nhìn. Lụa của Tuấn trở thành tấm gương mỏng manh phản chiếu những bóng hình nữ tính ấy, vừa đẹp vừa gai góc. Nếu nhìn kỹ, ta thấy cách anh xử lý bố cục cũng không giống ai. Không trung tâm cố định, không dàn hàng ngay ngắn, mà là những thân thể treo ngược, xoay nghiêng, kéo dài, như thể trọng lực đã bị xóa bỏ. Treo ngược tranh vẫn đẹp - câu nói nghe có vẻ đùa, nhưng lại đúng. Chính cái phi trọng lượng ấy làm tranh Bùi Tiến Tuấn có sức hút, nó lôi người xem khỏi mặt đất, buộc phải ngước, phải xoay, phải đảo mắt. Cái âm và cái dương, cái sáng và cái tối, khoảng trống và khoảng đặc - tất cả trở thành thành phần trong một bản nhạc thị giác”./.