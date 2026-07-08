Người Việt tại Pháp lan tỏa văn hóa dân tộc qua võ cổ truyền Vovinam

Hiện câu lạc bộ có gần 50 học viên và các buổi tập được tổ chức thường xuyên vào các tối thứ Ba, thứ Tư, cùng các buổi tập chung kéo dài vào cuối tuần dành cho cả trẻ em và người lớn. Công tác giảng dạy do hai cha con trực tiếp đảm nhiệm, với sự hỗ trợ của từ 2 đến 6 trợ giảng tùy từng buổi học.

Đứng đầu câu lạc bộ là chị Thủy Tiên, Chủ tịch câu lạc bộ, người đã gắn bó nhiều năm với Vovinam và đạt nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế. Cùng với bố mình, chị không chỉ duy trì hoạt động đào tạo mà còn kiên trì quảng bá võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp, đưa Vovinam đến gần hơn với cộng đồng người Việt cũng như người dân sở tại.

Chủ tịch CLB Thăng Long Thủy Tiên (thứ ba từ phải sang) cùng cha của mình (thứ ba từ trái qua) và đại diện TTVH Việt Nam tại Pháp, trao thưởng cho học viên có thành tích cao của CLB. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris, chị Thủy Tiên cho biết câu lạc bộ hiện duy trì khoảng 40–50 học viên, từ trẻ em 7 tuổi đến những võ sinh trên 70 tuổi. Theo chị, đây không chỉ là nơi rèn luyện võ thuật mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu và thi nâng đẳng. Hiện câu lạc bộ tổ chức 4 lớp học, gồm các lớp riêng cho người lớn, trẻ em và các lớp học chung dành cho cả hai nhóm. Việc để trẻ em tập luyện cùng người lớn giúp các em tự tin hơn, rèn luyện bản lĩnh và phát triển trong môi trường đa dạng về lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy kỹ thuật, câu lạc bộ còn lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam vào quá trình giảng dạy. Theo chị Thủy Tiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều người tìm đến Vovinam không chỉ vì yêu thích võ thuật mà còn vì mong muốn khám phá văn hóa Việt Nam. Bên cạnh các bài tập, chị và các cộng sự còn giới thiệu cho học viên những từ ngữ tiếng Việt cơ bản, văn hóa, ẩm thực cũng như lịch sử hình thành của môn võ Vovinam, qua đó giúp họ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Những nỗ lực đó được thể hiện qua chính sự gắn bó của các học viên. Chia sẻ với phóng viên, học viên Lysandra cho biết em biết đến Vovinam nhờ sự giới thiệu của chị gái. Sau khi bắt đầu tập luyện, em nhanh chóng yêu thích môn võ này và quyết định theo đuổi lâu dài. Theo Lysandra, điều hấp dẫn nhất là tinh thần thi đấu và những thử thách mà các giải đấu mang lại, bởi em luôn yêu thích sự cạnh tranh trong thể thao. Bên cạnh đó, bầu không khí thân thiện, đoàn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ cũng là lý do quan trọng khiến chị tiếp tục gắn bó với Vovinam.

Song song với công tác đào tạo, chị Thủy Tiên cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu quốc tế. Chị đã ba lần tham dự Giải vô địch thế giới Vovinam. Năm 2009, tại Việt Nam, chị giành Huy chương Đồng nội dung đối kháng. Tại Giải vô địch thế giới lần thứ 6 tổ chức ở Campuchia năm 2019, chị tiếp tục giành Huy chương Đồng nội dung Song đao pháp. Đến Giải vô địch thế giới lần thứ 7 năm 2023 tại Việt Nam, chị giành thêm hai Huy chương Đồng ở các nội dung Song đao và đồng đội Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp.

Ở cấp độ châu Âu, chị Thủy Tiên cũng nhiều lần đạt thành tích cao. Tại Giải vô địch châu Âu lần thứ 5 ở Milan năm 2018, chị đoạt Huy chương Bạc nội dung Song luyện kiếm và Huy chương Đồng nội dung Song đao pháp. Tại Giải vô địch châu Âu lần thứ 6 năm 2020, chị tiếp tục giành Huy chương Đồng nội dung Song đao pháp.

Không chỉ thi đấu thành công, chị còn trực tiếp đào tạo nhiều vận động viên trẻ đạt kết quả nổi bật tại các Giải vô địch Vovinam Thanh thiếu niên châu Âu. Năm 2017 tại Romania, một vận động viên của câu lạc bộ giành hai Huy chương Vàng ở các nội dung Nhập môn quyền và Thập tự quyền, đồng thời được trao Cúp vận động viên xuất sắc nhất giải. Năm 2019 tại Frankfurt (Đức), đoàn gồm 6 vận động viên tham dự và giành một Huy chương Bạc nội dung quyền kiếm. Năm 2023 tại Tenerife (Tây Ban Nha), hai vận động viên của câu lạc bộ tiếp tục giành Huy chương Vàng Nhập môn quyền, Huy chương Bạc Thập tự quyền, Cúp vận động viên xuất sắc nhất giải và Huy chương Vàng đối kháng.

Với lịch tập đều đặn, đội ngũ huấn luyện tâm huyết cùng những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, câu lạc bộ Vovinam do hai cha con chị Thủy Tiên gây dựng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Pháp. Không chỉ đào tạo võ sinh, câu lạc bộ còn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, để Vovinam thực sự trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế./.