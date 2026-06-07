Người Việt ở bang NRW (Đức) chung tay xây dựng cộng đồng bền vững và phát triển

Diễn đàn người Việt bang NRW 2026. Ảnh: Thu Hằng - Phóng viên TTXVN tại Đức

Phóng viên TTXVN đưa tin từ Düsseldorf cho biết, tham dự diễn đàn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lưu Xuân Đồng; Tham tán Khoa học – Công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Hà Thị Lâm Hồng; Giám đốc công ty Kim Phi GmbH Lê Thanh Nam; TS. Vũ Thị Thanh Hương, đại diện Hội lưu học sinh, sinh viên Việt Nam cùng đông đảo bà con.



Đại diện Ban tổ chức, ông Lê Thanh Nam, cho biết diễn đàn nhằm tạo không gian gặp gỡ và kết nối cộng đồng người Việt tại bang NRW; trao đổi các vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng; đồng thời thảo luận về định hướng xây dựng một tổ chức đại diện chung cho cộng đồng người Việt tại NRW trong thời gian tới.



Tại diễn đàn, Ban vận động thành lập Hội người Việt Nam tại NRW đã trình bày những định hướng và mục tiêu hoạt động chính của Hội trong tương lai, như kết nối cộng đồng; làm cầu nối giữa Việt Nam và CHLB Đức; hỗ trợ hội nhập và đồng hành cùng thế hệ trẻ, giữ gìn văn hóa, tiếng Việt và bản sắc dân tộc; thúc đẩy các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao và thiện nguyện; thúc đẩy hợp tác kinh tế, nghề nghiệp và phát triển cộng đồng doanh nhân; gắn kết, tri ân và hỗ trợ các thế hệ người Việt đi trước.



Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng nhấn mạnh: “NRW là bang đông dân nhất nước Đức với hơn 18 triệu người và là nơi có đông đảo bà con người Việt sinh sống, nên việc thành lập Hội người Việt bang NRW là một hoạt động cần thiết. Với vai trò được phân công phụ trách các bang miền Tây nước Đức, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt luôn sẵn sàng chung tay đồng hành, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại NRW triển khai các hoạt động như tổ chức lớp dạy tiếng Việt, tổ chức Tết cộng đồng... để giúp gắn kết bà con”.

Tham tán Hà Thị Lâm Hồng đề xuất thành lập Mạng lưới trí thức Việt Nam trong bang. Ảnh: Thu Hằng-Phóng viên TTXVN tại Đức

Tham tán Hà Thị Lâm Hồng đánh giá cao công tác chuẩn bị, tâm huyết cũng như năng lực của Ban vận động thành lập Hội, đồng thời đề xuất Hội nghiên cứu thiết lập Mạng lưới trí thức Việt Nam trong bang NRW để hỗ trợ các hoạt động trong nước, vì bang NRW tập trung tới 14 trường đại học và hơn 50 cơ sở đào tạo sau đại học, trong đó có nhiều trường nổi tiếng của Đức như RWTH Aachen, Đại học Cologne (Universität zu Köln) và Đại học Duisburg-Essen (Universität Duisburg-Essen).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Hằng - Phóng viên TTXVN tại Đức

Các đại biểu tham dự, đặc biệt là đại diện các hội sinh viên Việt Nam ở Düsseldorf, Bochum và Duisburg-Essen, đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và thực tiễn về phương hướng hoạt động của Hội người Việt bang NRW trong tương lai cũng như kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Mặc dù được định hình khá muộn so với các hội đoàn người Việt Nam tại nhiều khu vực khác của Đức, một điểm sáng trong việc vận động thành lập Hội người Việt Nam tại bang NRW là thu hút sự tham gia ngay từ đầu của các tổ chức học sinh, sinh viên, trí thức – những con người trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết, trong đó có thế hệ người Việt Nam thứ hai và thứ ba tại Đức. Điều này sẽ giúp khơi lại sự gắn kết trong cộng đồng người Việt trong bối cảnh thế hệ người Việt đầu tiên đã lớn tuổi còn các thế hệ sau sinh ra tại Đức lại ít quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng.



Diễn đàn người Việt NRW 2026 khép lại trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển, hội nhập và bền vững.



Bang NRW là một trong những động lực kinh tế của nước Đức với GDP lớn nhất trong 16 bang. Năm 2024, NRW là bang đầu tiên ở Đức có quy mô GDP danh nghĩa vượt mốc 1.000 tỷ USD./.