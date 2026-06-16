Người làm báo cần chủ động thích ứng với xu thế báo chí đa nền tảng

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Đây là những tác phẩm xuất sắc trong số 115 sản phẩm thông tin tham dự Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần này. Trong đó, Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đoạt 3 giải A loại hình Báo in, báo điện tử và truyền hình với các tác phẩm “Vững bền phên dậu biên cương”, “Cùng nhau vượt lũ dựng lại bình yên” và “Giữa lằn ranh sinh tử”; thể loại Phát thanh thuộc về tác phẩm “Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số” của tác giả H Xĭu HMŏk (Cơ quan thường trú Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam)...

Trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Nguyên Dung - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk cho biết, các tác phẩm tham dự Giải báo chí tỉnh năm 2025 đã phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Cùng với việc cập nhật đưa tin nhanh, kịp thời, chính xác, các tác phẩm đã thể hiện được tính định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều tác phẩm thể hiện tính nhân văn tích cực, truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và công tác xã hội từ thiện… Qua các tác phẩm đã thể hiện tinh thần vượt khó, không ngại hiểm nguy, dấn thân bám sát thực tiễn cơ sở của các phóng viên, nhà báo. Điển hình, một số tác phẩm: Cùng nhau vượt lũ dựng lại bình yên; Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số; Nỗ lực ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ Đắk Lắk; Tròn việc nước, trọn việc dân...

Điểm nổi bật năm nay là khá nhiều tác phẩm dưới những góc nhìn khác nhau của phóng viên thể hiện trên các loại hình báo chí đã phản ánh đậm nét nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngại hiểm nguy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tác phẩm thiên về mô tả, phản ánh, thiếu sự lý giải phân tích chiều sâu và chi tiết phỏng vấn có giá trị. Số lượng tác phẩm thuộc thể loại phóng sự điều tra chưa nhiều. Riêng loại hình Ảnh báo chí vẫn ít tác phẩm dự thi và thiếu sự đầu tư chuẩn bị chi tiết trước khi thực hiện của tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các tác phẩm năm nay đã phản ánh toàn diện, sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Báo chí Cách mạng và đội ngũ những người làm báo, những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của địa phương.

Dịp này, ông Trương Công Thái cũng phát động Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7, năm 2026. Ông đề nghị, đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, nhân văn và sự sáng tạo trong mỗi tác phẩm; chủ động thích ứng với xu thế báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong hoạt động báo chí, truyền thông. Mỗi nhà báo phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, thông tin sai trái; góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại./.