Người dân rộn ràng du Xuân bên hồ Hoàn Kiếm

Một gia đình cho trẻ nhỏ đến du Xuân tại khu vực ven hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Khu vực đào thắm nở rực rỡ quanh Hồ Gươm thu hút nhiều người dân đến "check in". Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Một gia đình lưu giữ kỷ niệm tại Hồ Gươm khi các loài hoa đua hương, đua sắc đón Xuân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đông đảo du khách trong và ngoài nước cũng hòa mình vào nhịp vui chung, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa đặc sắc của Hà Nội những ngày đầu năm.

Một gia đình lưu giữ kỷ niệm tại Hồ Gươm chiều mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhiều người dân và du khách cùng đi du Xuân, tham quan đền Ngọc Sơn chiều mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Xin chữ đầu xuân, là nét đẹp văn hóa truyền thống được nhiều người dân trân trọng gìn giữ và phát huy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ diện trang phục tươi tắn, cùng nhau dạo quanh hồ, tham quan đền Ngọc Sơn, xin chữ đầu năm và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên khi nhiều loài đua sắc hoa rực rỡ, góp phần tạo nên bức tranh đầu xuân tươi mới, đậm đà bản sắc.