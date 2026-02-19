Báo Ảnh Việt Nam

Người dân rộn ràng du Xuân bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 19/2/2026, (mùng 3 Tết Bính Ngọ), các dòng người đổ về các tuyến phố quanh khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ngày càng đông, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa tiết trời mát mẻ, dễ chịu.
  Một gia đình cho trẻ nhỏ đến du Xuân tại khu vực ven hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Khu vực đào thắm nở rực rỡ quanh Hồ Gươm thu hút nhiều người dân đến "check in". Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Một gia đình lưu giữ kỷ niệm tại Hồ Gươm khi các loài hoa đua hương, đua sắc đón Xuân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  

Đông đảo du khách trong và ngoài nước cũng hòa mình vào nhịp vui chung, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa đặc sắc của Hà Nội những ngày đầu năm.

  Một gia đình lưu giữ kỷ niệm tại Hồ Gươm chiều mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Nhiều người dân và du khách cùng đi du Xuân, tham quan đền Ngọc Sơn chiều mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  
  Xin chữ đầu xuân, là nét đẹp văn hóa truyền thống được nhiều người dân trân trọng gìn giữ và phát huy. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN  

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ diện trang phục tươi tắn, cùng nhau dạo quanh hồ, tham quan đền Ngọc Sơn, xin chữ đầu năm và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên khi nhiều loài đua sắc hoa rực rỡ, góp phần tạo nên bức tranh đầu xuân tươi mới, đậm đà bản sắc. 

