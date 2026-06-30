Nghiên cứu thí điểm mô hình trạm y tế trong trường học khi chuyển đổi trụ sở dôi dư

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trụ sở UBND quận Tân Phú cũ (phường Tân Phú) dự kiến chuyển đổi công năng thành Trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu. Trường dự kiến sẽ đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027 với quy mô 26 phòng học; sau đó, ở giai đoạn 2, trường sẽ tiếp tục được cải tạo, xây thêm các phòng học mới. Với chỉ tiêu 675 học sinh năm học 2026-2027, hiện trường đã ghi nhận 550 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 và tiếp nhận 15 học sinh trúng tuyển thẳng.



Tại địa bàn phường Tân Phú, số người trong độ tuổi đi học từ 3-18 tuổi là 17.970, trong đó thường trú là 14.260 người, tạm trú là 4.710 người. So với chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, quy mô phòng học tại địa bàn phường phải đạt tối thiểu 539 phòng học, thiếu hụt cục bộ tùy cấp học. Trong đó, riêng cấp mầm non đã có 159 phòng học, so với yêu cầu tối thiểu 75 phòng, vượt chỉ tiêu. Cấp tiểu học thiếu 25 phòng, cấp trung học cơ sở thiếu 13 phòng học, cấp trung học phổ thông còn thiếu 63 phòng học.



Trụ sở UBND Quận 12 cũ (phường Thới An) sẽ chuyển đổi công năng thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thị Riêng. Hiện công tác tuyển sinh đang được tiến hành; các bước để sửa chữa cũng đang được thực hiện. Dự kiến, năm học mới trường sẽ tuyển sinh 10 lớp 10, 4 lớp 6 và 4 lớp 1. Phường Thới An hiện có 27.143 người trong độ tuổi đi học, với tổng số phòng học hiện có là 570 phòng, trong đó địa bàn không có cấp trung học phổ thông, đạt 209,8 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, so với chỉ tiêu 300 phòng học.



Qua khảo sát thực tế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị các sở ngành, địa phương khi thực hiện chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư thành trường học cần bảo đảm phù hợp công năng giáo dục, đặt yêu cầu an toàn trường học lên hàng đầu. Quá trình tuyển sinh cho các trường này phải đảm bảo phân tuyến học sinh hợp lý, điều chuyển, phân bổ tỷ lệ học sinh trong khu vực đến trường một cách phù hợp. Việc cải tạo, sửa chữa phải có tầm nhìn tổng thể, bảo đảm lưỡng dụng của công trình, vừa phục vụ hoạt động dạy và học, vừa có không gian sinh hoạt chung của ngành giáo dục và địa phương khi cần thiết. Từng hạng mục đầu tư phải tính toán kỹ lưỡng, trong đó ưu tiên cải tạo, sửa chữa hạng mục lớp học, phòng học trước để kịp thời đưa vào sử dụng ngay trong năm 2026-2027; qua đó, kịp thời bổ sung số phòng học đang thiếu hụt, khi tỷ lệ nhập cư lớn, đáp ứng tiêu chí 300 phòng học/10.000 dân theo định hướng của thành phố.



Bên cạnh yêu cầu về phòng học, ông Nguyễn Phước Lộc cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị chú trọng xây dựng môi trường trường học sạch đẹp, an toàn, thân thiện, có cây xanh, mảng xanh và không gian sinh hoạt ngoài trời phù hợp; phối hợp giữa các ngành để đảm bảo an ninh trật tự khu vực trường học, giao thông kết nối... Ông đề nghị địa phương có thể nghiên cứu thí điểm mô hình trạm y tế trong trường học, gắn với trường học, nhằm vừa vừa chăm lo y tế sức khoẻ nhân dân địa phương, vừa đảm bảo y tế học đường. Về lộ trình thực hiện, các sở ngành, địa phương trong quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, đồng bộ trong thi công, cải tạo và lộ trình bàn giao; ưu tiên cải tạo, sửa chữa trước để đảm bảo các hạng mục thiết yếu để đưa trường học vào hoạt động trong năm học mới, xây dựng mới thực hiện sau ở giai đoạn tiếp theo.



Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các sở ngành thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát các trụ sở dôi dư tại các địa phương còn lại để chuyển đổi công năng thành trường học. Việc chuyển đổi cần được thực hiện theo hướng nhanh, hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tránh lãng phí và góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, y tế của thành phố./.