Nghĩa tình Thông tấn xã Việt Nam-Campuchia: Chuyện bây giờ mới kể - Bài 1: Từ những miền ký ức...

Trong 5 tổ phóng viên lúc bấy giờ, nhà báo Trần Mai Hưởng - tác giả bức ảnh nổi tiếng với khoảnh khắc xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975 - được phân công làm Tổ trưởng tổ phóng viên theo Quân đoàn 4 hay Binh đoàn Cửu Long của Quân tình nguyện Việt Nam.

Khoảng 2 tuần sau, ngày 7/1/1979, lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia đã tiến vào giải phóng Phnom Penh, với sự hỗ trợ hiệu quả, kịp thời từ các cánh quân của Quân tình nguyện Việt Nam. Vào thời khắc đó, phóng viên chiến trường Trần Mai Hưởng của TTXVN một lần nữa trở thành nhân chứng lịch sử về một trong những sự kiện lịch sử đáng nhớ của nhân loại trong nửa cuối thế kỷ 20.

Phóng viên Trần Mai Hưởng (ngoài cùng, bên trái) tại Campuchia, năm 1979. Ảnh tư liệu TTXVN

Trong lần trở lại Campuchia vào tháng 5/2025 vừa qua, nhà báo lão thành, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng và các các đồng nghiệp tại Phnom Penh có dịp gặp lại “cô bé” Chey Beaupha, con gái đầu của ông Chey Saphon, Tổng Giám đốc đầu tiên của SPK.

Trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường Trần Mai Hưởng, hồi mới giải phóng Phnom Penh, gia đình ông Chey Saphon dọn về ở gần cơ quan TTXVN, cạnh nhà ga xe lửa thành phố. Lúc bấy giờ, Chey Beaupha mới khoảng 8 tuổi, thỉnh thoảng được theo cha tham dự một số cuộc gặp gỡ, đến thăm các phóng viên SPK, chuyên gia TTXVN. Chey Beaupha vì thế trở nên thân quen với các chuyên gia TTXVN tại SPK thời kỳ ấy.

Trong chuyến thăm Campuchia lần này, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng có dịp thăm lại chiến trường xưa, gắn với những di tích lịch sử như Cánh đồng chết Choeung Ek hay Nhà tù Toul Sleng... Từng đặt chân đến đây cùng Binh đoàn Cửu Long gần nửa thế kỷ trước, sau những trận chiến sinh tử, đối với phóng viên chiến trường Trần Mai Hưởng và các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, Campuchia là một miền ký ức không thể nào quên. Ông chia sẻ: “Vì nghĩa vụ quốc tế và sứ mệnh nhân đạo cao cả, máu của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã thấm đẫm từng tấc đất Campuchia. Đấy là điều không thể lãng quên!”.