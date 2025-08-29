Nghệ thuật bài Chòi - hồi sinh mạnh mẽ giữa đô thị hiện đại

* Từ trò chơi dân gian đến Di sản văn hóa thế giới

Nghệ thuật hô hát bài Chòi, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017, là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc dân gian, diễn xướng và trò chơi dân gian truyền thống của người dân Trung Bộ, trong đó có Đà Nẵng.



Nghệ sĩ Ưu tú Trương Tuấn Hải cho biết: Ban đầu, bài Chòi thời xưa chỉ là một trò chơi dân gian trong các dịp lễ Tết ở làng quê. Người dân dựng chòi, cùng nhau hò hát trong không khí rộn ràng. Nhạc cụ khi ấy đơn sơ, chỉ một chiếc trống hay đàn nhị, nhưng tiếng hát, lời hô luôn chứa chan cảm xúc.

Theo thời gian, bài Chòi trở thành một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vừa mang tính giải trí, vừa là món ăn tinh thần đặc trưng của người dân miền Trung.



Hình thức chơi bài Chòi gồm có 30 con cờ với các tên gọi độc đáo như Ngọc Tuyết, Bạch Tượng, Sáu Tiền... Khi con cờ được rút ra, người nghệ nhân sẽ hô hát bằng những vần thơ, câu văn sáng tạo, dí dỏm và thấm đẫm màu sắc dân gian để miêu tả tên con bài. Ai sở hữu con bài đó sẽ được trao cờ đánh dấu và người trúng ba con bài trong một lần chơi sẽ được phần thưởng.

Một người chơi chiến thắng khi có được 3 lá cờ tượng trưng cho 3 con cờ được xướng tên trong một lần chơi nhận phần thưởng từ Ban tổ chức. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

* Hấp dẫn từ đường phố đến sân khấu

Không cần ánh đèn rực rỡ hay những sân khấu sang trọng, bài Chòi ở Đà Nẵng đơn giản nhưng vẫn đầy sức hút được tổ chức tại công viên bờ Đông cầu Rồng. Nơi đây vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần, từ 19 giờ 30 phút đến gần 22 giờ, tiếng trống, tiếng đàn nhị, lời hô vang vọng giữa phố thị. Ở đó, người nghệ nhân không chỉ diễn, mà kể chuyện, gieo vần, làm sống lại những hình ảnh quê hương đã thành ký ức. Những đêm hội bài Chòi này do Câu lạc bộ bài Chòi Hải Vân đảm nhận và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách.

Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ bài Chòi Hải Vân Nguyễn Văn Đê chia sẻ, câu lạc bộ có 12 thành viên và đều rất đam mê, tâm huyết với bài Chòi. Dù công việc đời thường bận rộn nhưng mọi người vẫn hăng say luyện tập, nghiên cứu, sáng tác lời mới để mỗi lần biểu diễn đều có điểm mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Trương Tuấn Hải, người gắn bó lâu năm với bài Chòi: “Bài Chòi hấp dẫn không phải vì phần thưởng, mà vì chính lời ca, tiếng hát. Mỗi câu hô bài là một thông điệp văn hóa”. Tại sân chơi bài Chòi, ai cũng có thể là “người chơi chính”. Từ những người nông dân, công nhân, thiếu nhi đến những du khách trong nước và quốc tế khi lần đầu nghe giai điệu dân ca Việt Nam, tất cả sẽ cùng lắng nghe, cười vui và bất ngờ giơ tay khi "trúng bài". Cảm giác đó như một buổi sinh hoạt làng xưa, nhưng đã được làm mới cho nhịp sống hôm nay.

Hơn 70 tuổi, cô Trần Thị Hoa vẫn là một khán giả trung thành với sân chơi bài Chòi. Cô Hoa tâm sự: “Tôi ở xa điểm diễn, mỗi lần mất cả trăm ngàn tiền xe ôm để đến xem, nhưng không tiếc gì cả. Bài Chòi như là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, giúp tôi luôn thấy thoải mái”.

Còn chị Nguyễn Thị Thảo Yên, cư dân ở phường Liên Chiểu cho hay, hát bài Chòi nghe gần gũi, chân thật và vui nhộn, giúp giải tỏa những căng thẳng và mang lại năng lượng tích cực cho ngày mới. Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tò mò và thích thú với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Các du khách sẽ được hướng dẫn viên du lịch phiên dịch lời bài Chòi để khách hiểu và tham gia.