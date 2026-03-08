Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Những người phụ nữ tạo sinh kế tại làng quê

*Giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế tại làng quê

Nhiều phụ nữ lớn tuổi có thêm việc làm nhờ việc nhận gia công cho các cơ sở sản xuất mây tre đan của chị Vũ Thị Son (thôn Bình Trật Nam, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Hơn 10 năm nay, căn nhà của chị Vũ Thị Son (thôn Bình Trật Nam, xã Bình Nguyên, Hưng Yên) đã trở thành nơi quen thuộc của nhiều phụ nữ trong thôn. Từ sáng sớm tới tối muộn, nơi đây luôn rộn ràng không khí như một “xưởng nghề” nhỏ ngay giữa làng.

Chị Son cho biết, năm 2014, nhận thấy nhiều phụ nữ địa phương, đặc biệt là những người đã quá tuổi vào làm việc tại các khu công nghiệp, trong khi địa phương lại sẵn có nghề truyền thống là mây tre đan, chị Son đã đứng ra nhận hàng gia công cho các cơ sở sản xuất mây tre đan để phân phối lại cho chị em trong thôn. Có người đến nhà chị làm trực tiếp, có người mang nguyên liệu về nhà để tranh thủ lúc rảnh rỗi đan lát, nhờ vậy, nhiều phụ nữ vừa có thể chăm sóc gia đình, vừa có thêm nguồn thu nhập.

Nhờ sự kết nối của chị Son, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào công việc đan lát và nâng cao tay nghề ở từng sản phẩm thủ công từ mây tre như, lọ hoa, túi, giỏ xách, khay đựng đồ… Thu nhập tuy không quá cao nhưng ổn định, trung bình từ vài triệu đồng mỗi tháng đã giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống.

Bà Nguyễn Thị The (thôn Bình Trật Nam) chia sẻ, ở tuổi ngoài 60, bà vẫn đều đặn tham gia làm mây tre đan mỗi ngày tại nhà chị Son. Với bà, đây là niềm vui lúc tuổi già khi vừa được làm việc, được giao lưu với mọi người lại vẫn có thời gian chăm sóc con cháu. Mỗi tháng thu nhập từ nghề mây tre đan khoảng 4 - 5 triệu đồng, giúp bà có thêm chi phí trang trải sinh hoạt gia đình.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Nguyên Đặng Thị Thu, thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và tạo việc làm tại chỗ. Hội phối hợp với các ngân hàng thương mại, Quỹ hỗ trợ phụ nữ giúp chị em tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời kết nối với các Hợp tác xã, cơ sở sản xuất để tổ chức lớp dạy nghề cho phụ nữ trung niên và cao tuổi. Đáng chú ý, hiện tại xã Bình Nguyên có hai Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đứng ra làm đầu mối nhận hàng từ các cơ sở sản xuất, sau đó, phân phối lại cho hội viên làm tại nhà. Mô hình này đang thu hút khoảng 100 - 150 phụ nữ tham gia, không chỉ tạo sinh kế bền vững mà còn góp phần nâng cao sự gắn kết của cộng đồng phụ nữ tại địa phương.

*Mở rộng sinh kế cho cộng đồng

Cơ sở chế biến hải sản An Bình của bà Tạ Thị Hạnh (thôn Diêm Điền, xã Thái Thụy) từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm chế biến từ sứa - một trong những thế mạnh của vùng đất ven biển. Ít ai biết rằng, người gây dựng cơ sở này là một cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam hạng 2/4 chỉ còn một bên cánh tay.

Vượt qua khó khăn về sức khỏe, cựu chiến binh Tạ Thị Hạnh (thôn Diêm Điền, xã Thái Thụy; trái ảnh) đã mở cơ sở chế biến từ sứa tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và hàng chục lao động thời vụ khác. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Vượt qua những khó khăn về sức khỏe, năm 2006, bà Hạnh bắt đầu khởi nghiệp bằng việc thu mua sứa tươi của ngư dân để chế biến thành sứa muối ăn liền. Nhờ áp dụng quy trình chế biến bài bản, sản phẩm sứa muối ăn liền có giá trị cao hơn nhiều lần so với sứa tươi trước đây. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc chế biến sứa biển còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phần lớn những người làm việc tại cơ sở của bà Hạnh là con em đồng đội từng tham gia chiến đấu hoặc những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Bà Hạnh cho biết, hiện cơ sở của bà có diện tích khoảng 1.500 m², tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và hàng chục lao động thời vụ khác. Vào thời gian cao điểm, mỗi đợt xuất bán có thể lên tới hàng chục tấn sứa cùng hơn 10.000 lít nước mắm, phân phối tại chuỗi siêu thị Co.opmart ở Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua nhiều đại lý tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bà Phạm Thị Báu (thôn Diêm Điền, xã Thái Thụy) đã có hơn 10 năm gắn bó với cơ sở chế biến hải sản An Bình. “Nhà tôi chỉ cách cơ sở chỉ khoảng 1 ki-lô-mét. Công việc ổn định, trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 8 - 9 triệu đồng. Ở tuổi này vẫn có việc làm, có thu nhập nên tôi rất vui”, bà Báu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Thụy cho biết, hiện toàn xã có trên 4.200 hội viên Hội Nông dân sinh hoạt tại 39 Chi hội thôn và Chi hội nghề nghiệp. Trong đó, mô hình sản xuất của bà Tạ Thị Hạnh là điển hình tiêu biểu trong việc tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Không chỉ phát triển sản xuất, bà Hạnh còn tích cực hỗ trợ nhiều lao động khó khăn có việc làm ổn định và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội khác trên địa bàn.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, hiện toàn tỉnh có trên 1 triệu hội viên đang sinh hoạt tại các tổ chức Hội. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hằng năm tổ chức “Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp”; hỗ trợ xây dựng hàng trăm ý tưởng và đề án khởi nghiệp.

Hội đã hỗ trợ thành lập 14 hợp tác xã và 82 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, hơn 1.800 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Hằng năm, các cấp Hội còn phối hợp đào tạo nghề cho khoảng 1.200 - 1.500 lao động nữ. Đặc biệt, Hội tích cực phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhận ủy thác cho phụ nữ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tổng dư nợ đến nay đạt trên 3.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 48.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế.

Từ thực tế các mô hình sản xuất do phụ nữ làm chủ tại Hưng Yên cho thấy, không chỉ là những người vợ, người mẹ đảm đang, giữ lửa ấm trong mỗi gia đình, họ còn là những “bông hồng” mạnh dạn khởi nghiệp trên mặt trận kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đồng thời giữ gìn các giá trị nghề truyền thống. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế nông thôn, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương./.