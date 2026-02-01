Ngày hội của những người Anh hùng

Đây là một trong chuỗi các hoạt động Tết Quân Dân năm 2026 nhằm thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; sơ kết thực hiện công tác chăm lo chính sách và cùng nhìn lại những hy sinh to lớn của thể hệ cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần cùng địa phương giáo dục truyền thống yêu nước, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.



Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh, Chương trình là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ. Đây cũng là cơ hội để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những năm qua, thành phố rất quan tâm đến chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật, kịp thời các chế độ chính sách trợ cấp của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ vào dịp lễ, Tết; công tác tổ chức đưa người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung hằng năm luôn được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời.



Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện chi trả đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. Các cấp, ngành quan tâm giải quyết chính sách đối với con của người có công được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở và tạo điều kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng tiếp cận các dịch vụ xã hội; bảo đảm người có công và thân nhân người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.



Lãnh đạo thành phố mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.



Theo ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Cần Thơ có trên 111.800 người có công với cách mạng, trong đó có hơn 42.500 liệt sĩ, 5.176 Mẹ Việt Nam Anh hùng (97 Mẹ còn sống, đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời), 26 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trên 19.090 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thành phố chi trả trợ cấp thường xuyên hằng tháng cho 17.843 người có công với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Học sinh nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ cho người có công tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu. Từ đầu năm đến nay, Sở đã giải quyết 2.265 hồ sơ cho người có công, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công theo quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công trên địa bàn thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với 103 xã, phường rà soát, triển khai cấp phát quả cho 32.717 người có công, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.



Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Tết Quân Dân thành phố Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức Chương trình khám bệnh, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh./.