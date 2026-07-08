Nâng cao năng lực triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tại cơ sở

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ trình bày nội dung tại chương trình. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chương trình nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn những kiến thức nền tảng, phương pháp, kỹ năng và công cụ thực hành cần thiết để tổ chức triển khai Nghị quyết một cách bài bản, thiết thực, đo lường được kết quả, tránh hình thức. Nội dung chương trình gồm 4 chuyên đề chính, được thiết kế theo logic từ phương pháp luận đến kinh nghiệm thực tiễn, từ kỹ năng triển khai cụ thể tại thành phố Cần Thơ đến hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết cho từng nhiệm vụ, giúp học viên vừa nắm chắc lý luận, vừa có thể vận dụng ngay vào công việc hằng ngày tại cơ sở.



Theo ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ nòng cốt có khả năng tham mưu, hướng dẫn và triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW tại cơ sở. Từ đó, thúc đẩy hình thành các các mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, cho biết qua 4 chuyên đề chính, chương trình trang bị cho học viên phương pháp luận và quy trình các bước để xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế của xã, phường, sở, ngành mình; khắc phục tình trạng sao chép nghị quyết cấp trên dẫn đến kế hoạch chung chung, thiếu tính khả thi. Các chuyên đề giúp trang bị cho cán bộ cơ sở phương pháp và quy trình 6 bước xây dựng kế hoạch hành động sát thực tiễn, minh họa cụ thể qua 3 nhóm địa bàn của Cần Thơ (đô thị trung tâm, nông nghiệp - du lịch, ven biển - thủy sản) và 4 dự án số ưu tiên có thể áp dụng ngay; hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết cho từng nhóm nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kèm biểu mẫu, khung theo dõi - đánh giá và số liệu đối chiếu thực tế - mục tiêu cụ thể của thành phố.



Sau khóa tập huấn, các học viên chủ động rà soát lại kế hoạch hành động của đơn vị mình, vận dụng ngay các công cụ, khung mẫu, bảng kiểm trong tài liệu vào thực tiễn công tác; đồng thời tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và thành phố để bảo đảm việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tại cơ sở đạt hiệu quả thực chất, đúng tinh thần "kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo".



Sau hơn một năm triển khai tích cực Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các mục tiêu, yêu cầu do Trung ương giao đều được địa phương thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và cải thiện đời sống người dân.



Trong quá trình thực hiện, Cần Thơ đã chú trọng đầu tư hạ tầng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều mô hình chuyển đổi số trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục và hành chính công đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, cùng với áp lực từ biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề./.