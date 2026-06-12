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Năm cơ quan báo chí chủ lực ký kết hợp tác với tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/6, tại tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển của tỉnh.
  Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Trang - TTXVN  
Dự hội nghị, về phía các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương có các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng.
Về phía tỉnh Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
  Lễ ký kết hợp tác giữa Tỉnh ủy Thái Nguyên và các cơ quan báo chí Trung ương giai đoạn 2026- 2030. Ảnh: Trần Trang - TTXVN 
Chương trình hợp tác được ký kết trong bối cảnh Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và yêu cầu đặt ra trong công tác truyền thông, quảng bá địa phương. Đây cũng là sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác gắn bó, hiệu quả giữa tỉnh Thái Nguyên, TTXVN và các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong nhiều năm qua. Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, TTXVN đã đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách lớn, những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
Trong những năm qua, TTXVN với những sản phẩm báo chí đối nội và đối ngoại đã góp phần lan tỏa những giá trị của mảnh đất Thái Nguyên giàu bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sự vươn lên, đổi mới, sáng tạo, bứt phá của tỉnh trước những yêu cầu phát triển mới. Đồng thời, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, TTXVN đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện, thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để đăng tải sinh động trên nền tảng số, quảng bá rộng rãi, đưa hình ảnh của Việt Nam nói chung, các địa phương nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, ra với thế giới để phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của đất nước.
Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất. Đây là giai đoạn tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm giáo dục - đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của vùng; đồng thời phát triển mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và văn hóa đặc sắc… Do vậy, công tác truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa khát vọng phát triển, quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư, tạo dựng thương hiệu và củng cố niềm tin xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, việc ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy Thái Nguyên với 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương trong giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ, sự nỗ lực của địa phương và các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh Thái Nguyên mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương tập trung tuyên truyền về những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn mới; tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển sau hợp nhất; các dự án động lực, hạ tầng chiến lược; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuyển đổi số; phát triển du lịch, văn hóa trà; các giá trị lịch sử cách mạng của ATK Việt Bắc; cũng như những mô hình đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, phát triển bền vững…
Tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với tầm vóc đầu tư lớn lao, những mục tiêu của Thái Nguyên sẽ sớm thành hiện thực, trong đó báo chí sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (nhà chí sỹ yêu nước, nhà văn hóa, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí sẽ nghiên cứu phối hợp cùng tỉnh tổ chức tọa đàm về báo chí Cách mạng Việt Nam; hoạt động về nguồn nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Theo nội dung Chương trình phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên và 5 cơ quan báo chí Trung ương, các đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh, các dự án trọng điểm, kết quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và phát triển bền vững của tỉnh.
Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên với định vị là “cực tăng trưởng xanh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và không gian di sản, sinh thái tiêu biểu”. Thông qua hệ thống các sản phẩm báo chí đối nội, đối ngoại, đa phương tiện và đa ngôn ngữ của TTXVN và các cơ quan báo chí Trung ương, những tiềm năng, thế mạnh của địa phương sẽ được giới thiệu sâu rộng tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của tỉnh.
  Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam dự hội nghị. Ảnh: Trần Trang - TTXVN  
Bên cạnh đó, các bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác chuyển đổi số báo chí, công nghệ truyền thông; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sản xuất nội dung số, truyền thông đa nền tảng cho đội ngũ cán bộ truyền thông của tỉnh Thái Nguyên. Định hướng thông tin đối với những vấn đề phát sinh tại địa phương, góp phần tạo đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xóm Bờ Rạ, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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