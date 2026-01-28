Mỹ: Mất điện diện rộng do bão mùa Đông

Theo dữ liệu từ PowerOutage.us, những công ty điện lực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Nashville Electric Service (NES) của bang Tennessee, nơi có 143.016 trong tổng số 463.455 khách hàng bị mất điện, và Entergy, với hơn 121.600 trong tổng số 3,05 triệu khách hàng tại Mỹ bị ảnh hưởng.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội X vào tối 26/1, NES cho biết đã khôi phục dịch vụ cho 90.000 khách hàng. Hiện các nhân viên của công ty điện lực này vẫn đang tiếp tục sửa chữa và khôi phục nguồn điện cho khách hàng, sau khi mưa đá và băng tuyết ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực dịch vụ.

Theo AccuWeather, cơn bão mùa Đông trên có thể sẽ là sự kiện thời tiết khắc nghiệt gây thiệt hại lớn nhất kể từ các vụ cháy rừng tại khu vực Los Angeles hồi đầu năm 2025, với thiệt hại sơ bộ và tổn thất kinh tế ước tính từ 105-115 tỷ USD.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo gửi đi ngày 26/1, công ty điện lực Entergy cho biết đã bắt đầu khôi phục điện cho khách hàng một cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể sau khi cơn bão mùa Đông đi qua. Các đội sửa chữa của Entergy phối hợp với các nhà thầu sẽ tiếp tục làm việc suốt ngày đêm cho đến khi toàn bộ nguồn điện được khôi phục.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) đã cảnh báo về khả năng xuất hiện một cơn bão mùa Đông khác vào cuối tuần này. Cơn bão này có thể khiến thêm nhiều khu vực của Mỹ tiếp tục chìm trong giá lạnh khi lan sang miền Đông, Đông Nam và thậm chí kéo dài xuống bang Florida./.