“Mưa Đỏ” giúp giáo dục về lòng biết ơn và niềm tự hào về tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 đầu mối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào, như: các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA), trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, cùng đông đảo các đoàn giáo viên, du học sinh Việt Nam tại Lào và cựu lưu học sinh Lào đã học tập tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là một văn kiện toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài và là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc nhất để củng cố và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong thời kỳ mới. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ, chuyển đối số… tại địa bàn Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu tham gia xem phim "Mưa Đỏ" chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Bộ phim “Mưa Đỏ” là bản trường ca bằng hình ảnh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, đồng thời vinh dự được chọn làm đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar. Bộ phim đã mang đến những cảm xúc nghẹn ngào và lay động mạnh mẽ tại khán phòng. Bộ phim tái hiện chân thực 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 kiên cường, khắc họa lý tưởng cao đẹp của thế hệ thanh niên, sinh viên gác bút nghiên lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Có mặt tại khán phòng, cô Nguyễn Thị Lan Chi, Phó Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du không giấu nổi sự xúc động. Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, cô chỉ biết về chiến tranh qua sách vở. Những thước phim chân thực của “Mưa Đỏ” đã giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ và giá trị cao cả của nền hòa bình hôm nay. Là một giáo viên Việt Nam đang giảng dạy tại Lào, cô Lan Chi tự nhận thấy bản thân có trách nhiệm lớn lao trong việc truyền đạt lại ngọn lửa lịch sử này cho các thế hệ học sinh.

Bày tỏ về tâm nguyện của mình, cô nhấn mạnh: “Sau khi xem bộ phim này, tôi sẽ cố gắng truyền đạt những kiến thức về lịch sử, về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đến với các em học sinh, nhằm giáo dục cho các em lòng biết ơn và niềm tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào; từ đó cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào./.