Mô hình dân vận khéo góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân

Thực hiện mô hình dân vận khéo “Lực lượng Cảnh sát cơ động - Sát dân, gần dân”, phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, trong 1 tuần qua, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Sơn Linh, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Linh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, lực lượng công an tỉnh, xã cùng người dân đã khắc phục các điểm sạt lở, san lấp mặt bằng, làm 600m đường bê tông có bề mặt rộng hơn 2 mét tại thôn Làng Trăng. Đây là đoạn đường thường xuyên sạt lở, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong mùa mưa bão.

Chính quyền địa phương và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Sơn Linh. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Đồng thời, đơn vị cũng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Đinh Thị KRỗ, trú thôn Đồng Giang, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống đơn thân, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Theo đó, các chiến sỹ đã làm lại mái, sửa chữa nhà, làm lại hệ thống điện, nước, đảm bảo cho an toàn, tránh mưa gió cho gia đình. Cùng đó, hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho gia đình bà Đinh Thị KRỗ. Dự kiến, trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thi công thêm 200m đường để đảm bảo phục vụ cho việc đi lại của nhân dân.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an trong công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và đánh giá cao hiệu quả mô hình dân vận khéo “Lực lượng Cảnh sát cơ động - Sát dân, gần dân”. Việc các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động trực tiếp xuống cơ sở, cùng ăn, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với nhân dân đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận thiết thực, gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện an sinh xã hội; lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục bám cơ sở, gần dân, hiểu dân, hỗ trợ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ gia đình khó khăn, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm đường cho bà con nhân dân xã Sơn Linh. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Sơn Linh và Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân đã trao quà hỗ trợ cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Linh, góp phần động viên các hộ dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.