Mở chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí đến từng người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa tặng hoa cho Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Tây Ninh tài trợ Chiến dịch. Ảnh: thanh Bình -TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, tạo sự lan tỏa và quyết tâm hành động trong cả hệ thống chính trị; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tham gia khám sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và địa phương. Chương trình cũng huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh; từ chăm sóc người bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng và y tế dự phòng làm then chốt. Vì vậy, chiến dịch không chỉ mang ý nghĩa y tế mà còn là chính sách an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân. Thông qua chiến dịch, tỉnh sẽ từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe của người dân, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài; đồng thời hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, tại 96 xã, phường, với quy mô lớn và liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, không bỏ sót địa bàn, không chạy theo thành tích, phải lấy chất lượng làm mục tiêu.

Ngành y tế giữ vai trò nòng cốt, khẩn trương hoàn thiện nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình chuyên môn; tham mưu thành lập bộ phận theo dõi tiến độ hằng ngày; phân công các cơ sở y tế phụ trách từng địa bàn, tổ chức tập huấn chuyên môn, hướng dẫn nhập và quản lý dữ liệu sức khỏe; phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát đối tượng, lập danh sách, tổ chức khám và theo dõi sau khám.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ người dân trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm khám và huy động người dân tham gia. Việc triển khai phải tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực xa trung tâm.

Kết quả của chiến dịch không chỉ được đánh giá qua số lượng người được khám mà còn ở chất lượng khám, tính chính xác của dữ liệu sức khỏe, hiệu quả quản lý, theo dõi sau khám và sự hài lòng của người dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, chiến dịch được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Tây Ninh.

Tại lễ phát động, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã đăng ký đồng hành cùng Chiến dịch, ủng hộ tổng kinh phí 840 triệu đồng để phục vụ công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân./.