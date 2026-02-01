Lý giải nguyên nhân nhiều thương hiệu thời trang Việt phải đóng cửa

Ngày 31/1, trên fanpage chính thức, SSStutter bất ngờ đăng tải thông báo nói lời tạm biệt sau hành trình hơn 10 năm hoạt động.



Được biết, SSStutter là thương hiệu thời trang nam quen thuộc với những khách hàng yêu thích phong cách tối giản, gọn gàng và đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Về lý do quyết định dừng lại, trong video đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu, anh Thư Lê - Founder & CEO SSStutter cho biết có 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất là do áp lực dòng tiền. “Không phải vì không bán được, cứ có hàng là bán được rất tốt nhưng mình phải đóng vì chịu áp lực về dòng tiền hay tạm gọi là hết dòng tiền để duy trì tiếp”, anh Thư Lê nói.



Thứ hai, cảm giác có lỗi với nhân sự và khách hàng. Việc dừng lại được xem là lựa chọn để mở ra hướng đi tốt hơn cho những người đã tin tưởng và đồng hành.

Và cuối cùng là sự thay đổi cá nhân của người sáng lập. Anh Thư Lê cho rằng bản thân không còn phù hợp để tiếp tục định hình phong cách cho nhóm khách hàng trẻ, trong bối cảnh thị trường thời trang nam ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu mới, năng động và bắt kịp xu hướng.

Trước đó, thương hiệu thời trang nữ Her25 ở Hà Nội cũng chính thức đăng tải thông báo khép lại hành trình 12 năm hoạt động. Phía dưới phần bình luận, nhiều khách hàng thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định dừng hoạt động của thương hiệu này.

Tiếp đến trường hợp của L.II.N Clothing, một thương hiệu sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, cũng thông báo đóng cửa sau hơn 10 năm. Theo đại diện thương hiệu chia sẻ, việc cố duy trì một mô hình kinh doanh không còn hiệu quả sẽ khó tạo ra giá trị lâu dài và lựa chọn dừng lại một cách chủ động thay vì tiếp tục trong tình trạng thiếu bền vững.

Nhiều cái tên khác trong làng thời trang nội địa đã rất quen thuộc với người tiêu dùng như thương hiệu thời trang Lép (Hà Nội) cũng ngừng hoạt động sau 8 năm, Casta đóng cửa 22 cửa hàng sau 13 năm, hay Edini (TP. Hồ Chí Minh) dừng kinh doanh mảng thời trang thường ngày sau 12 năm.

Điểm chung mà các nhãn hàng thừa nhận là không thể theo kịp tốc độ thay đổi, cũng như cuộc đua "giá rẻ kịch sàn" ngày càng gay gắt.

Theo các chuyên gia ngành thời trang, trong làn sóng cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa đại trà, giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử và các phiên livestream, thương hiệu yếu thế trong nước không còn đủ sức tồn tại.

Sức mua giảm, chi phí vận hành tăng và sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng ngoại khiến các thương hiệu này dần yếu thế. Cùng với đó, khả năng chi tiêu của người dân ngày càng hạn chế, nhất là với các mặt hàng không thiết yếu như thời trang.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, thời trang trong nước gặp khó khi đối mặt sự cạnh tranh về giá rẻ do sự đổ bộ của hàng hóa từ các nước có nền công nghiệp may mặc quy mô lớn với chi phí siêu rẻ khiến hàng nội địa bị "bóp nghẹt" về giá. Hơn nữa áp lực lớn từ chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào cao và sự thâm nhập mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử quốc tế như Shopee, TikTok Shop… giúp hàng ngoại nhập, hàng xưởng giá rẻ tiếp cận người dùng trực tiếp, bỏ qua nhiều khâu trung gian, tối ưu giá bán xuống mức thấp nhất.

Để tồn tại, thương hiệu Việt buộc phải tập trung vào bản sắc riêng, chất lượng, thẩm mỹ và giá trị thương hiệu thay vì đua giá. “Thị trường Việt Nam tuy nhiều tiềm năng nhưng chỉ những thương hiệu đủ sức bền, phát triển linh hoạt và đầu tư dài hạn mới có thể tồn tại”, ông Giang nói./.