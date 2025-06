Long An hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo lao động

Đoàn công tác tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) cùng lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Long An và tỉnh Yamanashi đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, tỉnh hiện có 1.540 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản hiện đứng thứ 4 trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại địa phương với 161 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD. Các dự án của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực sản xuất gỗ, cơ khí - chế tạo máy, linh kiện điện tử, chế biến nông - thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thực phẩm; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng tăng trưởng cho tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út cam kết, các doanh nghiệp từ Nhật Bản và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới nói chung khi đến đầu tư tại Long An đều được tạo mọi điều kiện thuận lợi; hỗ trợ tích cực trong thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường… và sản xuất, kinh doanh. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Yamanashi là dịp để hai địa phương thêm hiểu biết và gắn bó, cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Long An và các địa phương của Nhật Bản trong thời gian qua.

Thời gian tới, Long An chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch bền vững. Do đó, việc hai địa phương tạo mối quan hệ sẽ góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận lao động của Long An đến làm việc tại các địa phương của Nhật Bản.

Ông Ishidera Junichi, Phó Thống đốc tỉnh Yamanashi cho biết, Yamanashi là tỉnh gần Tokyo, nổi tiếng với rượu vang, sản phẩm nông nghiệp và cơ sở công nghiệp tập trung. Hiện có khoảng 4.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Yamanashi. Chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều chính sách để thu hút lao động từ Việt Nam; xây dựng môi trường hấp dẫn để biến Yamanashi trở thành quê hương thứ hai của người Việt Nam. Một số doanh nghiệp của Yamanashi đã đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Long An. Do đó, ông Ishidera Junichi mong muốn, chính quyền tỉnh Long An hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến từ tỉnh Yamanashi nói riêng và Nhật Bản nói chung trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn…/.