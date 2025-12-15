Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề thu hút hơn 30.000 lượt khách

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tri ân các đơn vị, cá nhân tham gia Liên hoan. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN Liên hoan do Sở Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Tây Hồ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhằm tôn vinh, khai thác, phát huy giá trị làng nghề, phố nghề truyền thống gắn với quảng bá điểm đến và ẩm thực đặc sắc của Thủ đô. Sau 4 ngày diễn ra với những hoạt động phong phú, Liên hoan với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa” đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, trong đó có đông đảo du khách quốc tế. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại bế mạc. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, Liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 khép lại với những hương vị, hình ảnh và cảm xúc đẹp về ẩm thực, làng nghề, phố nghề Hà Nội tiếp tục được lan tỏa. Mỗi món ăn, sản phẩm thủ công, câu chuyện nghề trong Liên hoan chính là một “đại sứ văn hóa” góp phần làm giàu thêm bản sắc, sức hấp dẫn của du lịch Thủ đô. Thành công của Liên hoan một lần nữa khẳng định: Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - văn hóa của cả nước, mà còn là điểm đến của sáng tạo, trải nghiệm và cảm xúc, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, bổ trợ nhau trong hành trình phát triển bền vững. Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới cách làm để các kỳ Liên hoan tiếp theo ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn hơn, góp phần thiết thực vào việc xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Được thiết kế theo ý tưởng phố xưa - nhà cổ Hà Nội trên diện tích khoảng 5.000 m², Liên hoan gồm ba không gian chính: Không gian du lịch làng nghề, phố nghề “Làng nghề kể chuyện xưa và nay”; Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội “Hương xưa còn mãi”; Không gian quảng bá điểm đến “Dạo bước Hà Thành”.

Tại không gian du lịch làng nghề, phố nghề trưng bày sản phẩm và trình diễn nghề truyền thống của các làng nghề tiêu biểu như: Gốm sứ Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc, Nón Làng Chuông, Quạt Chàng Sơn, Sơn mài Hạ Thái, Lược sừng Thụy Ứng, Mây tre đạn Phú Vinh, Tăm hương Quảng Phú Cầu, Dệt Phùng Xá, Khảm trai - Sơn mài Chuyên Mỹ. Khu vực phố nghề giới thiệu phố nghề Hà Nội xưa với câu chuyện phố nghề Hàng Mã khi Tết đến xuân về, ông đồ viết thư pháp. Triển lãm Tranh màu nước, ảnh nghệ thuật về Hà Nội mang đến một góc nhìn khác về Hà Nội của họa sĩ, nhiếp ảnh gia yêu Hà Nội. Các nghệ nhân, thợ giỏi, họa sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân, du khách trải nghiệm các công đoạn làm ra sản phẩm.

Không gian tinh hoa ẩm thực Hà Nội “Hương xưa còn mãi” giới thiệu mâm cỗ truyền thống Bát Tràng, trà sen Tây Hồ, đặc sản làng nghề như cốm Làng Vòng, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, giò Ước Lễ… cùng các món ăn đặc trưng của Thủ đô như phở, bún chả, cà phê trứng, bánh tôm, bún ốc...Các nghệ nhân và đầu bếp trình diễn, giới thiệu kỹ thuật chế biến ẩm thực trong suốt Liên hoan.

Không gian quảng bá điểm đến “Dạo bước Hà Thành” giới thiệu hình ảnh các điểm đến di sản và du lịch nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Tháp Rùa, Cột cờ Hà Nội; tour, tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, quà tặng, chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và khu, điểm du lịch. Hình ảnh các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuông, Chàng Sơn, Hạ Thái, Phú Vinh, Quảng Phú Cầu, Phùng Xá, Chuyên Mỹ… được giới thiệu sinh động thông qua hoạt động trưng bày sản phẩm, trình diễn nghề và trải nghiệm thực tế. Một gian hàng tại Liên hoan. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 10 làng nghề, phố nghề tiêu biểu, gần 30 nghệ nhân, thợ giỏi, cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, ẩm thực, cơ sở lưu trú và điểm đến du lịch của Thủ đô. Người dân và du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm thao tác nghề truyền thống, giao lưu với nghệ nhân, thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hà Nội cũng như thưởng thức nhiều chương trình trình diễn ẩm thực và nghệ thuật hấp dẫn./.