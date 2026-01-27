Lễ trao Giải Tinh hoa Việt 2025: Tôn vinh giá trị văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt





Sân khấu trang trọng và những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trong Lễ trao giải Tinh Hoa Việt 2025.

Với sự tham dự của các cấp lãnh đạo, đông đảo văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà nghiên cứu văn hoá, đại diện các đơn vị nghệ thuật - sáng tạo và truyền thông, các cơ quan báo đài và hàng nghìn khán giả, Lễ trao giải Tinh Hoa Việt 2025 không chỉ là khoảnh khắc vinh danh các giải thưởng, mà còn là điểm hội tụ của những giá trị tinh hoa đã và đang làm nên diện mạo văn hoá Việt trong dòng chảy hiện đại.

Phát biểu của Ông Nguyễn Phan Giang - Nhà sản xuất giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025.

Tham dự lễ ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an); ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM; nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM... cùng các thành viên hội đồng giám khảo: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, đạo diễn – NSƯT Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang.

Tinh Hoa Việt ra đời trước hết là để tôn vinh và thể hiện sự trân quý đối với những con người, tác phẩm, và giá trị đã đóng góp cho văn hóa nghệ thuật và đời sống xã hội.

Hiệu quả truyền thông với tính chất trao truyền, kết nối giữa các hạng mục văn hóa nghệ thuật có tính hàn lâm với các hạng mục đại chúng, sự lan tỏa các tác phẩm mang chất hàn lâm đến với công chúng... đã định hình xu hướng, kích thích sáng tạo đổi mới trên cơ sở những nghiên cứu học thuật chuyên ngành về bảo tồn di sản từ các nhà nghiên cứu uy tín, các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam của các văn nghệ sĩ tài năng, thành danh trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh…

Ở hạng mục Tinh hoa điện ảnh, Mưa đỏ, bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn Đặng Thái Huyền, được vinh danh tại Tinh hoa Việt 2025.

Qua Giải thưởng Tinh Hoa Việt, từ việc truyền thông các đề cử thuộc loại hình nghệ thuật có tích chất chuyên sâu, có thể thấy được các hướng đi để các loại hình này thích ứng được với phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 80 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững.

Hoà Minzy được vinh danh Ca sĩ của năm.

Không gian Lễ trao giải được xây dựng như một hành trình đa giác quan và giàu cảm xúc, nơi các giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại được kết nối, đối thoại và lan toả, phản ánh đúng tinh thần cốt lõi mà giải thưởng Tinh Hoa Việt theo đuổi: tôn vinh những giá trị bền vững, mang dấu ấn Việt Nam.

Tinh Hoa Việt 2025 vinh danh các hạng mục đa dạng, phản ánh bức tranh toàn diện của đời sống văn hoá - nghệ thuật Việt Nam, bao gồm nhóm giải thưởng dành cho tác phẩm, tác giả xuất sắc đa lĩnh vực có những giá trị sáng tạo nghệ thuật, lan toả tích cực đến cộng đồng.

Các hạng mục không chỉ ghi nhận các thành tựu nghệ thuật, mà còn tôn vinh tinh thần cống hiến, sự sáng tạo bền bỉ của các văn nghệ sĩ trí thức, cũng như vai trò của các loại hình nghệ thuật trong việc bảo tồn, làm mới và lan toả văn hoá Việt đến công chúng.

Giải thưởng Tinh hoa Việt

• Tinh hoa Âm nhạc (do khán giả bình chọn)

- Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng)

- MV của năm: MV Bắc Bling

- Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hùng

- Ca sĩ của năm: Hòa Minzy

- Album của năm: Made in Vietnam - DTAP

- Nhà sản xuất âm nhạc của năm: Nhóm DTAP

- Chương trình biểu diễn của năm: Concert Quốc gia - Tổ quốc trong tim

• Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực (do Hội đồng giám khảo và Hội đồng nhà báo bình chọn)

- Tinh hoa Văn học: Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) - nhà văn Phan Thị Vàng Anh

- Tinh hoa Sân khấu: Vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo

- Tinh hoa Mỹ thuật: Triển lãm Đồng chìm đáy nước - họa sĩ Ca Lê Thắng

- Tinh hoa Điện ảnh: Phim Mưa đỏ - đạo diễn Đặng Thái Huyền

- Tinh hoa Sáng tạo: Chương trình Chào Show

- Bảo tồn di sản văn hoá nghệ thuật: Sách Di tích quốc gia đặc biệt - Chùa Việt - Chủ biên: Nguyễn Văn Hùng

- Lan tỏa văn hóa Việt: Chương trình Chào Show

- Tinh hoa Cống hiến: Nhạc sĩ Phạm Tuyên