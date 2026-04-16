Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 - 2026: Dấu mốc hai thập niên tôn vinh sáng tạo nghệ thuật và thể thao

Tổng giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Việt Trang và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao chứng nhận vinh danh Top 5 Âm nhạc Cống hiến 2026. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đến dự và trao các danh hiệu cho các nghệ sỹ, vận động viên có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Việt Trang cùng đông đảo khách mời.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh HanoiTV2 (Hà Nội 2).

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2026 cho biết, nhìn lại năm 2025 vừa qua, chúng ta vô cùng tự hào chứng kiến một đời sống âm nhạc rực rỡ, đa sắc và đầy bản lĩnh. Từ những "siêu concert" mang tầm vóc quốc gia đến làn sóng tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ qua từng giai điệu, thế hệ nghệ sĩ trẻ đang định hình lại vị thế của nhạc Việt Nam trên bản đồ khu vực. Nhìn vào các gương mặt cá nhân, tập thể xuất sắc nhất được đề cử và vinh danh mùa giải năm nay, chúng ta thấy rõ một thế hệ đang thực hành xuất sắc định hướng của Đảng và Nhà nước. Sự thăng hoa của họ chính là minh chứng sống động cho tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị: âm nhạc đương đại Việt Nam đang thực sự "kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới".

Hai thập niên là một hành trình đủ dài để Cống hiến khẳng định được sức sống và uy tín vững chắc trong lòng công chúng cùng giới chuyên môn. Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu gắn bó chuyên sâu với âm nhạc cho đến khi mở rộng sang cả lĩnh vực thể thao vào năm 2023, Giải thưởng tự hào vì đã kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi: Tôn vinh những nỗ lực lao động sáng tạo đích thực.

Năm 2026, Giải Cống hiến vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thông thường, vươn tầm trở thành minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị: đưa văn hóa trở thành "nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam". 20 năm qua, chương trình đã làm cầu nối để những giá trị cao đẹp ấy thấm sâu vào đời sống xã hội.

Lễ trao giải năm nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt, phá vỡ những rào cản không gian thường thấy. Lần đầu tiên, chương trình được truyền hình trực tiếp toàn bộ trên màn hình LED khổng lồ ngoài trời ngay tại quảng trường của Cung; góp phần đưa nghệ thuật ra khỏi không gian khán phòng truyền thống, giúp nghệ sĩ và công chúng lại gần nhau hơn. Hướng đi này hoàn toàn thống nhất với mục tiêu của Nghị quyết 80-NQ/TW là làm sao để "các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội".

Mùa giải năm nay còn ghi dấu ấn bằng việc lựa chọn hai nghệ sĩ Soobin và Hòa Minzy đảm nhiệm vai trò Đại sứ Cống hiến 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh và tinh thần của giải thưởng đến đông đảo khán giả trẻ.

Cống hiến lần thứ 20 cũng đánh dấu một bước tiến mang tính lịch sử trong chiến lược hội nhập quốc tế khi thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan - MAJ). Lần đầu tiên có một hạng mục vinh danh nghệ sĩ Nhật Bản ngay trên sân khấu Cống hiến. Ở chiều ngược lại, dựa trên thỏa thuận hợp tác, Ban tổ chức sẽ đề cử một nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu sang Nhật Bản để nhận Giải Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards).

Thông qua sự hợp tác này, Giải thưởng Cống hiến thực hiện hai mục tiêu chiến lược: vừa giới thiệu tinh hoa âm nhạc của một nền công nghiệp văn hóa phát triển bậc nhất khu vực đến khán giả Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến văn hóa văn minh, cởi mở. Đây là nỗ lực cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy "công nghiệp văn hóa Việt Nam đang trên đà phát triển" hội nhập sâu rộng hơn với nghệ thuật thế giới.

“Âm nhạc và thể thao mang ngôn ngữ biểu đạt khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chạm thiêng liêng nhất: Đó là sự cống hiến. Bằng tài năng và trái tim nhiệt huyết, các nghệ sĩ cùng vận động viên đang sát cánh đưa "các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" – nhà báo Nguyễn Thiện Thuật khẳng định.

Đối với Giải Âm nhạc Cống hiến, Ban tổ chức vinh danh nghệ sỹ ở 10 hạng mục. Hạng mục Bài hát của năm, chiến thắng thuộc về ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng. Hạng mục Music video của năm được trao cho Mục hạ vô nhân (Soobin ft Binz & Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú). Giải Chương trình của năm thuộc về Soobin live concert: All-rounder - Soobin và SS Label. Giải Chuỗi chương trình của năm thuộc về Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment. Hạng mục Album của năm được trao cho Phao cứu sinh - Hương Tràm. Giải thưởng Nhà sản xuất của năm thuộc về DTAP. Hạng mục Nhạc sĩ của năm được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm thuộc về CONGB. Giải thưởng Nữ ca sĩ của năm được trao cho ca sỹ Hòa Minzy. Hạng mục Nam ca sĩ của năm thuộc về ca sĩ Soobin.



Ngoài 10 hạng mục chính, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương vinh danh các Concert Quốc gia; trao Vinh danh Top 5 Âm nhạc Cống hiến 2026; Giải Ấn tượng Cống hiến cho nghệ sĩ Dương Cầm. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng Cống hiến Đặc biệt cho Nhóm nhạc Creepy Nuts đến từ Nhật Bản, ghi nhận cho những đóng góp nổi bật và sự kết nối văn hóa giữa hai nền âm nhạc.

Giải Thể thao Cống hiến gồm 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể đã có hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Kết quả, Giải Chiến tích thể thao của năm thuộc về Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam; hạng mục Gương mặt thể thao của năm được trao cho xạ thủ Trịnh Thu Vinh; hạng mục Gương mặt Trẻ thể thao của năm thuộc về cẩu thủ Nguyễn Đình Bắc. Giải Khát vọng Cống hiến được trao cho Công ty Cổ phần tập đoàn T&T.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức đã tổ chức đấu giá chiếc cúp “Họa mi”, cúp Cống hiến phiên bản đặc biệt, được dát màu bạch kim khác các năm trước đây, với mức khởi điểm 108 triệu đồng, tương ứng với 108 nghệ sĩ và ê-kíp đã từng nhận Giải Cống hiến trong suốt 20 năm qua. Kết quả đã có khán giả giành quyền sở hữu chiếc cúp với mức giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được Ban tổ chức dành để ủng hộ Quỹ thiện nguyện "Vì mái trường cho em" do Báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng từ năm 2022, nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lớp học cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa./.