Lễ mở ký Công ước Hà Nội khai mạc hôm nay tại Hà Nội
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong 2 ngày 25 - 26/10/2025. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, đại diện gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực. Sáng nay, vào lúc 9h, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội sẽ chính thức diễn ra.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ với các đại biểu tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, sáng 25/10. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”. Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại buổi lễ.