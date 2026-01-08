Lễ khai trương trung tâm Xuất sắc về bản sao số và trí tuệ nhân tạo

Phát biểu tại sự kiện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Dassault Systèmes và NIC mà còn đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

“Sự kiện này thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính, NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes trong việc hình thành hai trung tâm trên. Phó Thủ tướng khẳng định đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự ra mắt của trung tâm đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện Lễ khởi động Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đồng thời đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes (Pháp) tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Sự ra đời của 2 trung tâm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phản ánh sự hội tụ giữa xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng chính sách phát triển dài hạn, mở ra không gian hợp tác mới nhằm kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Với tiềm lực dồi dào và mạng lưới đối tác rộng mở, Dassault Systèmes được biết đến là Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bản sao số và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, việc Tập đoàn lựa chọn Việt Nam để đặt các Trung tâm R&D thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, đồng thời mở ra không gian hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các trung tâm này không chỉ phục vụ cho hoạt động R&D của riêng Tập đoàn, mà còn góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

"Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành các mô hình hợp tác kiểu mẫu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phù hợp với nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp nói riêng; trong đó có 3 trụ cột chính về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo và quan hệ Việt Nam - EU nói chung", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc buổi Lễ. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, cho biết: “Thời gian qua, Bộ Tài chính đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng quốc tế hàng đầu; trong đó có Dassault Systèmes. Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Samson Khaou cho biết, sự kiện ra mắt kép này được xây dựng dựa trên hơn 20 năm gắn kết của Dassault Systèmes với các doanh nghiệp, đối tác và giới học thuật Việt Nam, củng cố cam kết lâu dài của tập đoàn đối với quá trình chuyển đổi số và công nghiệp của Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), TS. Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh, việc khai trương các trung tâm trên kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bản sao số (Digital Twin), các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đều coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu - phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Để đưa các Trung tâm đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các bên, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn Dassault Système tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam, phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam vào năm 2030.

Đồng thời, kết nối các công ty trong mạng lưới của Tập đoàn mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược; hợp tác cùng NIC đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

"Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh; luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài", Phó Thủ tướng khẳng định./.