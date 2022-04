Lễ hội Then Kin Pang - Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trắng

Từ xa xưa, trong thế giới tâm linh đồng bào Thái ở Tây Bắc quan niệm Mường trời có các đấng thần linh cai quản. Con người dưới trần gian chịu sự chi phối của trời và các đáng thần linh. Người nhà trời, thông qua người đại diện là Then sẽ xuống trần gian gặp gỡ dân bản, ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui. Then cũng là người đại diện cho hạ giới giãi bày tâm tư, nguyện vọng của muôn dân với trời và các đấng thần linh.

Để tưởng nhớ và cảm tạ công ơn của Then, hàng năm cứ vào dịp đầu xuân, người dân Thái trắng vùng Mường So, Khổng Lào ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại tổ chức lễ hội mừng Then, mời Then xuống trần vui hội cùng dân bản, được gọi là Then Kin Pang. Then là chủ cõi trời, Kin Pang là ăn mừng, ăn hội. Đây là dịp để các con dân mang lễ tạ ơn Then.