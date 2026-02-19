Tái hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn khơi của ngư dân làng biển đầu Xuân, lễ hội mang ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; động viên ngư dân thi đua lao động, sản xuất, tích cực vươn khơi bám biển, góp phần cùng với ngư dân cả nước đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đội quyết liệt thi đấu trên đường đua xanh của Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống vùng biển Cà Ná. Ảnh: TTXVN phát

Đúng 15 giờ chiều, sau hồi trống lệnh vang lên, các tay chèo của các đội đua đồng loạt đưa thuyền rồng vượt sóng, tạo nên những màn bám đuổi nghẹt thở, bứt tốc kịch tính trên đường đua xanh. Sự nỗ lực của các tay chèo càng thể hiện rõ trong tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt thành của đông đảo ngư dân và du khách.Ông Đặng Quốc Lâm, Đội trưởng đội thuyền Lạc Tân 2+3 phấn khởi cho biết: "Với sự cổ vũ của ngư dân, đội chúng tôi đã được tiếp thêm sức mạnh, giành giải Ba. Anh em trong đội rất phấn khởi bởi được góp mặt trong một hoạt động thể thao - văn hóa đầy ý nghĩa của ngư dân vùng biển, gửi gắm ước mong một năm mới an khang, thịnh vượng, mưa thuận gió hòa".Kết quả, sau 4 lượt đua quyết liệt, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Lạc Nghiệp; đồng giải Nhì thuộc về 2 đội Lạc Tân 1 và Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3; giải Ba thuộc về đội Lạc Tân 2+3./.