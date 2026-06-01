Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Philippines. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau nghi thức cử Quốc thiều, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiến đến mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu các đại biểu cấp cao hai bên tham dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển vào phòng ghi sổ lưu tại Phủ Tổng thống.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết bày tỏ vui mừng đến thăm Phủ Tổng thống, ấn tượng sâu sắc đối với nền văn hóa lâu đời và khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước và nhân dân Philippines. Nhận thức chung thống nhất đạt được hôm nay giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam – Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sau đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức; chứng lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và khi Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2026. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới./.