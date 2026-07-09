Lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp, tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẩn trương xây dựng kế hoạch chương trình để cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị. Các chương trình, kế hoạch này nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng Nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và của địa phương phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số để có điều kiện chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân.



Cùng đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Mặt trận các cấp, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân và tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở và tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lấy sự hài lòng, niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của MTTQ và của các tổ chức thành viên; tiếp tục kiện toàn vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát phản biện; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.



Nhiệm vụ tiếp theo được bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế và hội viên; quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam, thực hiện ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý văn bản, họp trực tuyến, tổ chức hội nghị không giấy tờ cần được tăng cường. Đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ ngành liên quan, đảm bảo đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo gắn với triển khai hiệu quả Chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo và phát động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của Ủy viên Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, sẽ phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cả nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Sáu tháng đầu năm, kết quả công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân ghi nhận thông qua 8 kết quả quan trọng.



Cụ thể, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số lượng cử tri cả nước tham gia bầu cử đạt 99,70%; bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.



Cùng đó, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp./.