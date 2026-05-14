Lào đánh giá cao hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin – truyền thông

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại các cuộc làm việc, lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Việt Nam và khẳng định hợp tác thông tin – truyền thông thời gian qua ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phía Lào cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, công tác thông tin – truyền thông giữ vai trò quan trọng trong ổn định xã hội, phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết giữa hai nước. Lào đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhất là trong lĩnh vực truyền thông số và ứng dụng công nghệ mới.