Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Lào đánh giá cao hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thông tin – truyền thông

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào ngày 12-13/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có các cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalit Mangnomek; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuiyavong; đồng thời hội đàm với Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Vansy Kuamua nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin – truyền thông và báo chí giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại các cuộc làm việc, lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Việt Nam và khẳng định hợp tác thông tin – truyền thông thời gian qua ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phía Lào cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, công tác thông tin – truyền thông giữ vai trò quan trọng trong ổn định xã hội, phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết giữa hai nước. Lào đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhất là trong lĩnh vực truyền thông số và ứng dụng công nghệ mới.

  Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và Phó Trưởng ban Tuyên huấn Lào Vansy Kuamua trao đổi Biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào  

Tại hội đàm giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý báo chí, đào tạo nghiệp vụ và phối hợp tuyên truyền các sự kiện lớn của hai nước.

  Hội đàm giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào  

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác báo chí và truyền thông giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Xem thêm

Top