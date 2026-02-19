Lào Cai hấp dẫn khách du lịch những ngày đầu năm mới

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa khèn tại quảng trường chính Sapa hut hút đông đảo du khách. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Du lịch bản làng hút khách



Những bản làng yên bình với thiên nhiên trong lành và nhiều nét văn hóa dân tộc đặc sắc như: Tả Van, Tả Phìn hay Y Tý... là lựa chọn lý tưởng dành cho du khách dịp đầu năm mới. Thời điểm này, các bản làng của Tả Van đẹp như một bức tranh, thời tiết rét ngọt với mưa Xuân lất phất và những cung đường trekking (đi bộ dã ngoại) tuyệt đẹp đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trải nghiệm.



Chị Charlotte, du khách tới từ Pháp đã có gần một tuần nghỉ dưỡng cùng với bạn bè tại thôn Tả Van Giáy. Chị chia sẻ: "Tôi muốn được trải nghiệm đón Tết cổ truyền của các đồng bào dân tộc vùng cao và thấy rất thú vị, rất khác so với cảm nhận của tôi khi ở thành phố lớn. Được tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động và hiểu hơn về văn hóa, con người nơi đây là niềm yêu thích của tôi".



Dạo quanh các cung đường ở Tả Van, không khó để bắt gặp từng đoàn khách du lịch trekking và tìm hiểu các sản phẩm thổ cẩm tại địa phương. Không chỉ du khách nước ngoài mà xu hướng đi bộ, trải nghiệm khám phá văn hóa các bản làng đang được nhiều du khách Việt ưa chuộng. Anh Đào Tuấn Anh đến từ Hà Nội cho biết: "Tôi đã có 2 ngày ở đây và có những trải nghiệm thú vị như: Đi bộ, tắm lá thuốc của người Dao đỏ, thưởng thức ẩm thực dân tộc... Chuyến đi mang lại cho tôi và gia đình nhiều ấn tượng tốt".



Theo ghi nhận, dịp này, nhiều homestay tại Tả Van kín khách, một số hộ tỷ lệ đặt phòng trên 90%. Xác định được nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các dịch vụ của du khách trong dịp Tết tăng cao, các cơ sở dịch vụ, lưu trú cũng tăng cường nâng cấp dịch vụ.



Chị Vàng Thị Nguyên, quản lý cơ sở "Cơm Lam Eco" chia sẻ: Thời điểm lễ, số lượng khách trải nghiệm các dịch vụ tăng từ 30 - 50%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, cơ sở đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội ngũ nhân viên đến cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, đáp ứng được tốt nhất các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng tại đây.



Để tăng trải nghiệm cho du khách, ngoài dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng, một số cơ sở cũng tổ chức các hoạt động như dệt vải, vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm... Nghề thủ công độc đáo giúp du khách thêm hiểu biết về văn hóa, con người vùng cao.



Không chỉ các bản, làng ở Tả Van, có nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm điểm du lịch cộng đồng xã Y Tý. Dịp này ở Y Tý, hoa đào, hoa cải nở ngập triền đồi, khoe sắc rực rỡ tại các khu vườn trong bản làng. Hiện, trên địa bàn xã Y Tý có khoảng 30 homestay. Các gia đình đều đã chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giới thiệu nét văn hóa độc đáo, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.



Homestay "Khám phá Y Tý" tại thôn Mò Phú Chải sở hữu một khoảng view tuyệt đẹp với những mảnh vườn và các lối nhỏ nở đầy đào rừng và nương cải hoa xuân bung nở đầy sức sống. Chị Xuân Thùy, chủ homestay "Khám phá Y Tý" cho biết, cơ sở bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày mùng 2 Tết với lượng khách kín phòng (khoảng 70 người) đến hết ngày nghỉ lễ. Khách đến homestay đã đặt phòng trước đây 1 tháng, chủ yếu đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ...



Gia đình anh Vũ Văn Cường (Phú Thọ) lựa chọn homestay cho dịp nghỉ lễ đầu năm sau khi đã tìm hiểu kỹ về điểm đến từ bạn bè, người quen và các chuyên trang du lịch uy tín. Điều hấp dẫn anh Cường ở homestay không phải là các tiện nghi sinh hoạt hiện đại, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp mà bởi homestay giống như một bảo tàng thu nhỏ của người Hà Nhì.



"Ngoài khung cảnh bình dị của những ngôi nhà đất theo kiến trúc truyền thống của người Hà Nhì, homestay còn dành không gian khá lớn trưng bày các đồ vật phục vụ đời sống và văn hóa người Hà Nhì như: Áo thổ cẩm, mũ trẻ em, ghế rơm, mâm mây, cái cày, cái bừa... mang đậm dấu ấn thời gian. Mỗi đồ vật là một câu chuyện sinh động, thú vị về cuộc sống của người Hà Nhì”, anh Cường chia sẻ.



Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa) rực rỡ trong đêm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Công suất đặt phòng lên đến 95%



Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) tỉnh Lào Cai ước đón 250.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đón 23.000 lượt. Riêng phường Sa Pa ước đón khoảng 71.600 lượt khách, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách du lịch toàn tỉnh.



Tổng thu từ du lịch trên toàn tỉnh ước đạt 700 tỷ đồng; công suất phòng trên toàn tỉnh đạt khoảng 70-80%. Phường Sa Pa tiếp tục khẳng định sức hút với tổng thu ước đạt 459 tỷ đồng, công suất phòng dao động từ 90-95%.



Dịp này, phường Sa Pa tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện du lịch văn hóa đặc sắc để phục vụ nhu cầu đón Xuân của nhân dân và thu hút du khách tham quan và trải nghiệm.

Ngày 19/2, hàng nghìn du khách thập phương đã chọn Fansipan làm điểm đến đầu năm để tìm về sự thanh tịnh và trải nghiệm chuỗi lễ hội bản địa độc đáo trong khuôn khổ Hội xuân "Mở Cổng trời" 2026. Tâm điểm thu hút đông đảo du khách nhất Hội Xuân "Mở Cổng trời" 2026 chính là Bản Mây, nơi du khách được hòa mình vào dòng chảy văn hóa Tây Bắc sống động, với chuỗi lễ hội truyền thống được tái hiện công phu.



Ngoài ra, còn có Lễ hội Gầu Tào (từ 19/2 - 21/2) mở màn cho chuỗi hội Xuân với nghi thức dựng cây nêu độc đáo và các bài cúng khấn trang nghiêm cầu cho mùa màng bội thu; các trò chơi dân gian đặc sắc như: Bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, leo cột mỡ, kéo co, ném lon…



Sa Pa cũng đồng thời tổ chức các Chương trình biểu diễn nghệ thuật từ ngày 19/2 đến 01/3; tổ chức Ngày hội trên Danh thắng Quốc gia núi Hàm Rồng; trình diễn nghệ thuật dân tộc, trải nghiệm trò chơi dân gian, trưng bày gian hàng ẩm thực và sản phẩm truyền thống, check-in tiểu cảnh đặc trưng mùa Xuân từ ngày ngày 19/2 đến hết ngày 22/2.



Đặc biệt, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh được tổ chức chặt chẽ, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch.



Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, lượng người xuất, nhập cảnh duy trì ở mức cao, trong đó hoạt động xuất cảnh chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu là công dân Việt Nam và Trung Quốc. Hoạt động qua lại vùng biên giới diễn ra sôi động với hàng chục nghìn lượt người, phản ánh nhu cầu giao thương, du lịch, thăm thân ổn định và có xu hướng duy trì thường xuyên. Việc triển khai hiệu quả cổng kiểm soát tự động (Autogate) đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách và người dân, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động du lịch qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

