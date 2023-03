Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Mục sư Franklin Graham

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chào mừng chuyến thăm và làm việc lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh của Mục sư Franklin Graham, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong thời gian đại dịch COVID-19 xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tu sỹ, tín đồ các tôn giáo, trong đó có Tin Lành đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng chính quyền, nhân dân Thành phố kiểm soát thành công đại dịch để bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế. Hiện nay, cuộc sống kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi, ổn định và trở lại bình thường.

Chia sẻ về tình hình hoạt động tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Minh Châu cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị tập trung đông dân cư lớn nhất cả nước, trong đó số lượng tín đồ tôn giáo cũng đông nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương có nhiều tổ chức giáo hội Trung ương, người đứng đầu của một số tôn giáo lớn sinh sống, hành đạo và là nơi tổ chức nhiều lễ hội tôn giáo, nơi các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra sôi nổi.

Đảng, Nhà nước Việt Nam và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn tôn trọng các tôn giáo, đảm bảo các tín đồ các tôn giáo được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật; mọi người dân dù có đạo hay không có đạo đều bình đẳng trước pháp luật. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người có đạo và người không có đạo luôn đoàn kết, không phân biệt, cùng chung sống vui vẻ, hài hòa. Tại các ngày lễ của tôn giáo vẫn có những hoạt động sinh hoạt ngoài tôn giáo của những người không theo tôn giáo đó.

Ông Ngô Minh Châu cho biết thêm, các hoạt động của các giáo phái Tin Lành hoạt động tại Thành phố rất sôi động; các giáo phái, đồng bào Tin Lành luôn chấp hành pháp luật và có sự đoàn kết chặt chẽ với các tôn giáo khác. Thành phố Hồ Chí Minh không phân biệt các hệ phái Tin Lành và luôn tạo điều kiện cho các hệ phái, đồng bào Tin Lành sinh hoạt tôn giáo tự do, theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND Thành phố đánh giá cao Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, chương trình cung cấp nước sạch cho người dân; chúc Mục sư Franklin Graham có những trải nghiệm thú vị về đời sống sinh hoạt tôn giáo, tự do tín ngưỡng tại Thành phố, cũng như tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân.

Mục sư Franklin Graham bày tỏ niềm vinh dự lần đầu tiên đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong lần thứ hai trở lại Việt Nam; chúc mừng Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua dịch COVID-19, một cơn đại dịch đã gây ảnh hưởng nặng nề và hậu quả lâu dài đến sức khỏe, đời sống người dân trên toàn thế giới.

Mục sư Franklin Graham cảm ơn lãnh đạo UBND Thành phố đã có những chia sẻ chân thực về đời sống sinh hoạt tôn giáo, trong đó có đạo Tin Lành tại Thành phố; đồng thời cho rằng, vấn đề tự do tôn giáo rất quan trọng đối với các tín đồ, các tôn giáo. Những trải nghiệm trong những ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là vô cùng quý giá đối với ông về một dân tộc, một đất nước tươi đẹp, mến khách.

Dự kiến, Mục sư Franklin Graham sẽ tham gia “Chương trình truyền giảng Xuân yêu thương” diễn ra trong hai ngày 4-5/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của khoảng 7.000 chức sắc, đồng bào Tin Lành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận./.