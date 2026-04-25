Diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Bùi Giang -TTXVN

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh nhằm đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.



Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với các nghi thức rước đuốc truyền thống, diễu hành biểu dương lực lượng của 22 khối, đoàn thể thao và chương trình nghệ thuật đồng diễn quy mô lớn với chủ đề “Thể thao Tây Ninh – Khát vọng vươn cao”.





Diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Bùi Giang -TTXVN

Tham gia diễu hành có các khối cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Đại hội, đội Hồng kỳ, đoàn trọng tài, khối đồng diễn, lực lượng Quân sự, Công an, ngành Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, các Liên đoàn, Hội thể thao tỉnh cùng 8 đoàn đại diện khối xã, phường. Các khối diễu hành đồng đều, khí thế, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua lập thành tích và lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.



Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và yếu tố thể thao, tái hiện chặng đường phát triển của thể dục thể thao tỉnh nhà, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục những thành tích mới của thể thao Tây Ninh.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần này không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng, đề ra giải pháp thiết thực, tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 05/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thể dục thể thao cả về phong trào và thành tích cao. Đồng thời, đề nghị các vận động viên tham gia Đại hội thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ; nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất. Lực lượng trọng tài điều hành các giải đấu đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan góp phần thành công chung của Đại hội.



Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, Đại hội tổ chức thi đấu 18 môn gồm: điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, xe đạp, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, Taekwondo, Karate... Các môn thi đấu được triển khai từ cơ sở đến cấp tỉnh, bảo đảm rộng khắp, thiết thực, hiệu quả và sẽ hoàn thành trước ngày 19/5/2026./.