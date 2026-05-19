Chương trình được tổ chức dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tạo động lực thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.



Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.



Nội dung học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng cao. Nhiều hoạt động gần dân, sát dân được duy trì hiệu quả như: Chiều thứ Sáu nghe dân nói, Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân định kỳ...



Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật là Tuyên Quang đã hoàn thành hỗ trợ xóa và sửa chữa trên 15.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng cùng hàng trăm nghìn ngày công lao động do cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.



Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, các đơn vị đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng giáo dục thế hệ trẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...



Tấm gương điển hình, tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Tại chương trình, các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2026 đã chia sẻ những cách làm cụ thể trong phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường giáo dục đoàn kết, trách nhiệm, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với từng hoạt động hằng ngày…



Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật là các phong trào: Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới; Tuyên Quang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở… Đặc biệt, các địa phương đã lựa chọn những việc khó, việc mới để tập trung thực hiện như: phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh. Cùng đó, các địa phương thực hiện các nội dung đột phá về xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.



Dịp này, 30 tập thể và 40 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất và đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng./.