Làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Chúc mừng Ngày nước Nga - kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), ông Nguyễn Lộc Hà chia sẻ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Liên bang Xô-viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay là người bạn chân thành, thủy chung và tin cậy. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện, đã được thử thách và khẳng định qua thời gian, luôn đứng vững trước những biến động của thời cuộc.



Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam. Quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.



Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương các cấp của Liên bang Nga. Thời gian qua, hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên; các lĩnh vực hợp tác thực chất tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là khoa học công nghệ, giao thông vận tải, du lịch và thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và sẵn sàng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia và trong khu vực.