Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và các địa phương của nước bạn Lào

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, Hải Phòng hiện có diện tích gần 3.200 km², quy mô dân số trên 4,6 triệu người - đứng thứ 4 ở Việt Nam, quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước và 11 năm liền duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp. Việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào luôn là trách nhiệm chính trị và cũng là tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng qua các thế hệ tiếp tục vun đắp và phát huy. Đến nay, thành phố đã có quan hệ hữu nghị và ký thỏa thuận hợp tác với 2 tỉnh Viêng Chăn và U-đôm-xay của Lào trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác đầu tư, thương mại. Riêng về đào tạo, đến nay, Hải Phòng đang cấp học bổng đào tạo cho 134 sinh viên của hai tỉnh nêu trên. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao gần đây giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai bên đã khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt về hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, năng lượng, viễn thông và du lịch; giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho Lào sử dụng hệ thống cảng biển của Việt Nam. Những lĩnh vực mà hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào thống nhất thúc đẩy phát triển cũng là lĩnh vực mà Hải Phòng có lợi thế, mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương của Lào trong thời gian tới trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển và cùng có lợi.

Nhấn mạnh Hải Phòng luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với các tỉnh của Lào, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên còn nhiều dư địa chưa được khai thác tối đa, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thăt luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Lào với Hải Phòng trên các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp và môi trường, tài nguyên và khoáng sản, giao lưu nhân dân…

Đồng chí Khamphan Phommathat, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng dành sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo với Đoàn công tác; bày tỏ vui mừng với những kết quả hợp tác giữa Hải Phòng và các địa phương của Lào trong những năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục hợp tác với các địa phương của Lào trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, giáo dục – đào tạo, trao đổi những bài học kinh nghiệm thành công, các ý tưởng mới… để góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam ngày càng sâu sắc, bền chặt và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tin tưởng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hải Phòng và các địa phương của Lào; đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, nhất là trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang hướng tới tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2027) trong năm 2027 tới./.