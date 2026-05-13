Lâm Đồng đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở

Cán bộ gần dân, sát việc

Xã Tà Đùng là địa bàn miền núi có diện tích tự nhiên 531,33km2, rộng thứ 4 trong số 124 xã, phường và đặc khu của tỉnh Lâm Đồng. Toàn xã có 16 thôn, bon và 5 cụm dân cư, với 4.382 hộ và 24.170 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 77% dân số, chủ yếu là người Mạ và người Mông.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, công tác cải cách hành chính tại Tà Đùng có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, tích hợp mã QR để người dân thuận tiện tra cứu. Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ rõ ràng; hồ sơ được quản lý bằng phần mềm điện tử, tiến độ giải quyết được cập nhật thường xuyên, hạn chế tình trạng tồn đọng.

Với người dân ở các thôn xa trung tâm, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ nộp hồ sơ trên môi trường mạng. Những người dân chưa thành thạo công nghệ được cán bộ trực tiếp hướng dẫn.

Theo người dân địa phương, thay đổi rõ nhất là thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, tận tình hơn. Anh K’Ban, người dân tộc Mạ ở xã Tà Đùng cho biết, trước đây mỗi lần làm thủ tục hành chính anh phải đi lại nhiều lần do chưa nắm rõ quy định. Nay cán bộ xã hướng dẫn cụ thể, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống nhanh chóng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng thông tin, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để cấp xã tiếp cận trực tiếp với sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, giúp các chủ trương, chính sách được truyền đạt nhanh hơn, giảm bớt các khâu trung gian và hạn chế chồng chéo trong quá trình thực hiện. Khi được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, chính quyền cơ sở có điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành; đồng thời trực tiếp tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Không chỉ tập trung giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền xã Tà Đùng còn duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống. Các kiến nghị liên quan đến đất đai, hạ tầng, chính sách hỗ trợ được tổng hợp, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên xem xét. Thực tiễn tại Tà Đùng cũng như nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy cải cách hành chính đang trở thành động lực quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng nền hành chính hiện đại

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Lâm Đồng đã kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cấp cơ sở. Sau sắp xếp, Tỉnh ủy Lâm Đồng còn 2 đảng ủy trực thuộc, giảm 66,6% đầu mối. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy được tổ chức lại còn 5 cơ quan, giảm 66,6%. Khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được hợp nhất thành một cơ quan, giảm 94,4% đầu mối. Các hội quần chúng được sắp xếp từ 40 hội xuống còn 16 hội.

Đối với hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, sau sắp xếp tỉnh còn 14 sở, ngành và 2 tổ chức tương đương, giảm 61,9% đầu mối với 102 phòng, ban trực thuộc. Cấp xã đã hoàn thành việc thành lập đồng bộ các cơ quan chuyên môn theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 1.884 đơn vị sự nghiệp công lập, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công trong điều kiện vận hành mô hình mới.

Cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, Lâm Đồng tập trung rà soát, chuẩn hóa, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; khoảng 30% thủ tục nội bộ được cắt giảm, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và triển khai chứng thực điện tử đều đạt mức cao. Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 (PAR Index 2025) vừa được Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 công bố, Lâm Đồng đạt kết quả ấn tượng khi xếp thứ 7 trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ cho biết, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2026 của Tỉnh ủy đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và lý luận đáp ứng yêu cầu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ đại học và lý luận chính trị theo quy định; 100% cán bộ chủ chốt sử dụng thành thạo các nền tảng điều hành, phần mềm quản lý công việc trên môi trường số và chữ ký số. Mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các dịch vụ số tại cơ sở.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Lâm Đồng xác định cải cách hành chính tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung ưu tiên gồm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đồng thời, tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, giảm hội họp không cần thiết; dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu số trong quản lý, điều hành hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại./.