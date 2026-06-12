Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh bước vào buổi thi cuối, làm bài thi 2 môn tự chọn

Thí sinh tự tin bước vào môn thi tự chọn, tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ - Công nghiệp, Công nghệ - Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn). Tất cả các môn thi hôm nay đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn tự chọn như sau: Vật lí có 389.630 thí sinh (năm 2025 là 354.298 thí sinh); Hoá học có 253.966 thí sinh (năm 2025 là 246.700 thí sinh); Sinh học có 70.303 thí sinh (năm 2025 là 72.669 thí sinh); Lịch sử có 570.800 thí sinh (năm 2025 là 499.357 thí sinh); Địa lí có 448.725 thí sinh (năm 20025 là 494.081 thí sinh); Giáo dục kinh tế và pháp luật có 284.754 thí sinh (năm 2025 là 252.083 thí sinh); Tin học có 18.691 thí sinh (năm 2025 có 7.716 thí sinh); Công nghệ định hướng Công nghiệp có 7.402 thí sinh (năm 2025 có 2.428 thí sinh); Công nghệ định hướng Nông nghiệp có 31.091 thí sinh (năm 2025 có 21.962 thí sinh); Ngoại ngữ có 347.455 thí sinh (năm 2025 có 364.979 thí sinh).

Mỗi phòng thi bài tự chọn có thể tổ chức thi nhiều môn khác nhau cùng lúc. Môn thứ nhất bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35, kết thúc lúc 8 giờ 25 và môn thứ hai bắt đầu từ 8 giờ 40, kết thúc lúc 9 giờ 30 phút.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ). Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Trong ngày thi đầu tiên, cả nước vẫn ghi nhận một số thí sinh vi phạm quy chế thi, đem điện thoại vào phòng thi. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục lưu ý thí sinh cần nắm vững và thực hiện nghiêm quy chế thi; tuyệt đối không mang các vật dụng cấm vào khu vực thi, đặc biệt là điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị thu phát thông tin, ngay cả khi đã tắt nguồn. Việc vi phạm không chỉ dẫn đến bị đình chỉ thi, hủy bỏ toàn bộ kết quả mà còn để lại “lịch sử” trong hồ sơ học tập và có thể bị xử lý hình sự nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật, mọi hành vi gây lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài thi của thí sinh đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Các thí sinh, phụ huynh và xã hội cũng cần cảnh giác trước tin giả và “đề thi rò rỉ”, không tin tưởng, không mua bán và không lan truyền các thông tin về việc “lộ đề thi” trên mạng xã hội vì có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc gây hoang mang tâm lý cho các thí sinh.

Thí sinh và người dân tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi để thu hút sự chú ý. Đây là hành vi không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn của kỳ thi, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, phụ huynh mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về việc đăng tải, truyền đưa thông tin trên internet và mạng xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 vào chiều 12/6./.