Kỷ niệm Quốc khánh Hàn Quốc, 30 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và có bài phát biểu tại sự kiện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, 200 đại biểu phía Việt Nam, đại diện phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội cùng hơn 500 kiều bào Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng, ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà đất nước Hàn Quốc tươi đẹp đã đạt được trong những năm qua, đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á, thứ 10 trên thế giới, vươn lên trở thành quốc gia phát triển, có vị thế cao của khu vực và trên thế giới; là một trong những nước đi đầu trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, khoa học…Phó Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm lớn, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu, đưa Hàn Quốc phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian 30 năm tuy chưa dài nhưng với sự quyết tâm, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, trên cơ sở tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, có đặc điểm hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung vì hòa bình, phát triển của mỗi nước, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành địa phương. Hàn Quốc hiện đang duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp, số hai về hợp tác phát triển, lao động và du lịch, số 3 về hợp tác thương mại tại Việt Nam. Các hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra hết sức sôi động. “Hướng tới tương lai, chúng ta thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều tiềm năng phát triển sâu rộng do nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh…”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển đất nước với những mục tiêu lớn về kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hàn Quốc đã xác định tầm nhìn trở thành quốc gia chủ chốt hàng đầu. Điều đó cho thấy hai bên có nhiều dư địa thúc đẩy sự hợp tác trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của mình. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều tính chất phức tạp hơn song cũng đặt ra nhiều cơ hội mới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, hai nước cần tiếp tục cùng nhau nỗ lực tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ở cả bình diện song phương và đa phương để quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ vươn tới tầm cao mới.

Phó Thủ tướng cho biết, chỉ còn ít ngày nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và xác lập khuôn khổ quan hệ mới, đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Phó Thủ tướng tin tưởng, năm 2022 không chỉ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc với nhiều thành tựu to lớn hơn. Trên những chặng đường tới, với nền tảng chắc chắn của mối quan hệ, hai nước sẽ cùng tiến bước, tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy lẫn nhau, cùng chung sức đưa mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.



Tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trong tăng cường đoàn kết với ASEAN và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng. Nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang chuẩn bị cho chặng đường hợp tác mới trong 30 năm tiếp theo, Đại sứ Oh Young-ju cho rằng, dựa trên sự hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hiện có, hai nước cần mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số, hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon, hợp tác sinh học và an ninh kinh tế. Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác đối ngoại và quốc phòng vì hòa bình trong khu vực và quốc tế, là tiền đề cho sự ổn định và thịnh vượng. Hai nước cũng sẽ mở rộng hợp tác trong giải quyết các tranh chấp và các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu…

Trên cơ sở mối quan hệ song phương đang phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, Đại sứ Oh Young-ju cũng cho rằng, kiều bào Hàn Quốc là những người đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là thời điểm hai bên cùng nhau hợp tác để cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng có cống hiến và đóng góp to lớn hơn cho đất nước Việt Nam.

Tại sự kiện, nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đã được trình diễn với sự tham gia của Dàn hợp xướng thiếu nhi Việt-Hàn, thể hiện sự hợp tác và tinh thần hữu nghị sâu đậm giữa hai nước./.