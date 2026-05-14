Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyên dương 116 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương là những gương mặt ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ Lâm Đồng đang cống hiến xây dựng quê hương trên mọi lĩnh vực. Mỗi cá nhân là một minh chứng đầy sinh động cho việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ; tinh thần vượt khó, lòng nhân ái, sự tận tụy và khát vọng cống hiến vì cộng đồng. Ban tổ chức tuyên dương 116 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, lễ tuyên dương không chỉ là dịp để biểu dương, tôn vinh những gương thanh niên tiêu biểu, mà còn là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào, mà thực sự trở thành nhu cầu tự thân, trở thành lẽ sống đẹp. Mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt khoa học, công nghệ; phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng cách mạng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy là một tấm gương sống đẹp, sống có ích, truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn là khẩu hiệu mà trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ Lâm Đồng. Từ thực tiễn sinh động của các phong trào như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Đó là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó; là những hạt nhân tích cực lan tỏa giá trị sống đẹp, truyền cảm hứng về nghị lực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ, chương trình còn diễn ra Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng mang chủ đề: "Tuổi trẻ Lâm Đồng hòa nhịp kỷ nguyên mới" với sự tham dự của 12 đội tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ các đơn vị, địa phương. Giai điệu hào hùng của những ca khúc đi cùng năm tháng không chỉ tái hiện truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thúc giục quyết tâm tiến bước cho thế hệ trẻ./.