Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe: Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày các Báo cáo thẩm tra về nội dung này. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 04 dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình về đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về 04 dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Trước đó, cho ý kiến về các nội dung này tại Phiên họp thứ 56, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với đánh giá của báo cáo Chính phủ. Trong bối cảnh đặc biệt, nhiều biến động, khó khăn chưa từng có, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế đã thể hiện khả năng chống chịu, thích ứng linh hoạt, đạt kết quả toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực.

Về tình hình triển khai kế hoạch những tháng đầu năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, trước những bối cảnh ở quốc tế và trong nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đặc biệt lưu ý các rủi ro như: áp lực lạm phát, giá năng lượng, cán cân thương mại có xu hướng chuyển sang nhập siêu, tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, thị trường tài chính, tiền tệ và vàng còn tiềm ẩn biến động phức tạp...

Đồng thời, Chính phủ cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, nhất là thị trường năng lượng, chính sách thuế, thương mại quốc tế để đánh giá đầy đủ các tác động; xây dựng, cập nhật các kịch bản điều hành vĩ mô phù hợp, làm rõ tác động tới tăng trưởng, lạm phát và các cân đối lớn; nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính thực chất, hiệu quả./.