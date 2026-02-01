Kỳ ảo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong (Trung Quốc)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, lễ hội ánh sáng Festilumi, được dệt nên từ hơn 20.000 tác phẩm điêu đắc ánh sáng độc đáo, tạo thành không gian sống động chưa từng có. Đây không chỉ là triển lãm ánh sáng, mà còn là bữa tiệc giác quan đa chiều, không gian mà người xem có thể dạo chơi, chạm vào và trò chuyện với ánh sáng.

Lần đầu tiên ra mắt tại Hong Kong, lễ hội ánh sáng Festilumi được bố trí thành các khu vực theo chủ đề “Rừng Phong kỳ diệu", "Đường hầm ánh sáng Cầu Vồng" và "Vương quốc kỷ Jura", “Thế giới thú cưng”…. Điểm nhấn của lễ hội là cây ước nguyện Festilumi được tạo thành từ 190.000 đèn LED và 50.000 quả cầu ánh sáng, tạo nên cảnh tượng rực rỡ, biến khung cảnh thành không gian rực rỡ của sự kỳ diệu và sáng tạo, đưa khách tham quan đi đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Vương quốc kỷ Jura" tại lễ hội ánh sáng. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong

Khách tham quan sẽ bước vào cuộc phiêu lưu ánh đèn ban đêm, được thiết kế cho nhiều lứa tuổi. Ban đầu, khách tham quan sẽ được bước vào vương quốc toàn màu vàng lấy cảm hứng từ những câu chuyện về sa mạc, với những cung điện lớn, những chiếc đèn lung linh và những nhân vật huyền bí của thế giới Arập. Tiếp đó, du khách sẽ khám phá thế giới băng nơi những chú chim cánh cụt tha thẩn bên cạnh những chú cá voi và lều tuyết lấp lánh giữa khu rừng băng giá rực rỡ, rồi bước vào thế giới loài vật gồm những chú chó và mèo phát sáng lấp lánh dưới màn đêm hay xem những chú khủng long và các sinh vật từ thời tiền sử sống động trong một thế giới cổ xưa hay đắm mình dưới tán lá phong rực rỡ của mùa thu mang tính biểu tượng của Canada

Không gian của lễ hội lung linh huyền ảo. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Lễ hội ánh sáng biến phố đi dạo Wan Chai trở thành bức tranh nghệ thuật sống động, hòa quyện giữa lịch sử và công nghệ hiện đại. Nơi đây trở thành sàn diễn đầy mê hoặc với công nghệ chiếu sáng khi ánh sáng từ hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật rực rỡ hòa quyện với vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa Đông. Những ánh đèn màu sắc đa dạng không chỉ thu hút sự chú ý mà còn tạo nên bầu không khí lãng mạn, khiến trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự mới mẻ và khác biệt trong hành trình khám phá lễ hội ánh sáng ở Hong Kong.

Không gian lễ hội ngoài trời cũng được thiết kế đầy nghệ thuật để khách tham qua có thể tản bộ, cảm nhận, chụp hình và tham gia các hoạt động tương tác. Các mô hình nghệ thuật khổng lồ, đẹp và mang hơi thở nghệ thuật hiện đại, rất lý tưởng cho những ai thích không gian mở, nghệ thuật, hoặc đơn giản là thích chụp ảnh.

Một góc tạo hình tại Lễ hội ánh sáng Festilumi. Ảnh: Mạc Luyện PV TTXVN tại Hong Kong

Với sự kết hợp sáng tạo giữa ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật, Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà mỗi du khách Hong Kong không nên bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 26/4/2026./.