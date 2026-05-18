Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại Phú Thọ

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 được triển khai sớm, bài bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn Phú Thọ là một trong những địa phương trọng điểm để nắm bắt tình hình, trong bối cảnh địa bàn tỉnh sau sáp nhập có nhiều khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh, an toàn kỳ thi; ghi nhận các ý kiến đóng góp của địa phương trong việc hoàn thiện quy chế thi. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành của Phú Thọ được triển khai chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu tại từng khu vực thi; công tác truyền thông được thực hiện tốt, kịp thời và hiệu quả.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu trong Kỳ thi năm nay, các đơn vị cần kịp thời nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không sao chép, phát tán đề thi. Cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm quy chế, tăng cường kiểm soát chặt chẽ phòng thi, chủ động phòng ngừa việc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các sở, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong bối cảnh địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi còn khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ sau sáp nhập. Tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “tiếp sức mùa thi” và chủ động dự báo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về thời tiết, giao thông, bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cho biết, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, từ hướng dẫn đăng ký dự thi, thành lập Hội đồng thi đến khảo sát chất lượng học sinh lớp 12; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Kỳ thi năm 2026 tại Phú Thọ có 48.185 thí sinh tham gia, 110 điểm thi, 1.962 phòng thi; dự kiến huy động hơn 7.100 cán bộ phục vụ coi thi và 400 cán bộ chấm thi. Tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 121 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành.

Ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, điện lực xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống gian lận công nghệ cao; chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng và phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Toàn tỉnh có 375 học sinh được hỗ trợ kinh phí và 973 học sinh ở xa điểm thi được hỗ trợ chỗ ở, ăn nghỉ trong thời gian diễn ra kỳ thi./.