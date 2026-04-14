Kích cầu du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ hút khách đến Lâm Đồng

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút khách du lịch trong năm 2026 cũng như kéo dài thời gian lưu trú, đơn vị đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026. Theo đó, Trung tâm kêu gọi các doanh nghiệp tích cực đăng ký các chương trình ưu đãi, giảm giá; đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới như combo, tour, tuyến liên kết phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc biệt hướng đến khách nội địa, khách đoàn và khách lưu trú dài ngày. Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) là một trong những điểm đến được dự báo sẽ thu hút đông du khách trong mùa hè này. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

“Việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và các điểm tham quan là yếu tố then chốt nhằm hình thành các sản phẩm du lịch trọn gói, đảm bảo chất lượng với mức giá hợp lý. Trung tâm khuyến khích doanh nghiệp chủ động phối hợp trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến, đẩy mạnh hợp tác để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó góp phần giữ vững hình ảnh điểm đến Lâm Đồng an toàn, thân thiện và hấp dẫn”, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh chia sẻ. Sau hơn 1 tuần triển khai, chương trình kích cầu du lịch năm 2026 nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến ngày 9/4, đã có khoảng 70 cơ sở lưu trú, điểm tham quan và doanh nghiệp dịch vụ đăng ký tham gia chương trình với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nay cho đến cuối năm. Các gói khuyến mãi đa dạng, từ giảm giá phòng, ăn uống, vé tham quan đến tặng quà và dịch vụ chăm sóc khách hàng, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Đáng chú ý, nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn đưa ra các gói ưu đãi trọn gói với mức giá cạnh tranh, bao gồm lưu trú, ẩm thực, spa và các tiện ích giải trí. Những chương trình này không chỉ giúp thu hút khách mới mà còn khuyến khích du khách quay trở lại.

Tại Seahorse Resort & Spa, phường Mũi Né, hưởng ứng chương trình kích cầu, đơn vị đã chủ động xây dựng các gói sản phẩm nghỉ dưỡng trọn gói với nhiều ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt theo thời gian lưu trú áp dụng từ tháng 4 đến hết ngày 31/10/2026. Ví dụ như combo dịch vụ phòng Deluxe trọn gói gồm: Ăn sáng, bữa trưa cùng 2 suất massage thư giãn cho khách từ 2 đêm; gói nghỉ dưỡng 1 đêm… Ngoài ra, du khách còn được miễn phí sử dụng hồ bơi vô cực, phòng gym và tham gia các hoạt động dành cho gia đình như vẽ tranh, tô màu cho trẻ em, giảm 10% dịch vụ giặt ủi và miễn phụ thu cho tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi…

Ông Trần Anh Thi, Tổng Giám đốc điều hành của Seahorse Resort & Spa Mũi Né cho biết: Kích cầu không chỉ dừng lại ở giảm giá, khuyến mãi, chúng tôi xác định đây còn là dịp để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, điểm đến xanh. Các gói combo trọn gói, giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm cao cấp, dịch vụ tốt nhất. Bàu Trắng, xã Hòa Thắng là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình đến với phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Theo một số cơ sở lưu trú tại phường Mũi Né, mức độ quan tâm của du khách đối với các gói kích cầu du lịch đang có xu hướng gia tăng. Nhóm khách nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là các gia đình và những nhóm bạn nhỏ lựa chọn đi du lịch trong dịp cao điểm mùa hè. Các gói kích cầu không chỉ mang lại lợi ích trước mắt khi giúp các cơ sở lưu trú cải thiện đáng kể công suất phòng, tối ưu hóa nguồn doanh thu trong ngắn hạn, mà còn đóng vai trò như một công cụ tiếp thị hiệu quả. Thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ đi kèm với mức giá hợp lý, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo được ấn tượng tích cực đối với du khách.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng Nguyễn Linh Vũ, hiện công tác quảng bá chương trình kích cầu được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng như website, mạng xã hội, ấn phẩm truyền thông và mã QR tích hợp thông tin doanh nghiệp. Ngoài ra, thông qua các sự kiện du lịch lớn như Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, Lâm Đồng tích cực giới thiệu điểm đến và chương trình ưu đãi đến đông đảo du khách.

Bên cạnh kích cầu, tỉnh Lâm Đồng đang đồng loạt đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn, đặc biệt trong giai đoạn sân bay Liên Khương tạm đóng cửa. Các chương trình khảo sát thực tế dành cho báo chí, KOLs và doanh nghiệp lữ hành từ các thị trường trọng điểm được tổ chức nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính cạnh tranh cao, trong đó nổi bật là các tour đường bộ và tour liên kết vùng, kết nối giữa du lịch cao nguyên và biển. Việc xây dựng bản đồ số du lịch tích hợp thông tin điểm đến, lưu trú, ẩm thực và tiện ích cũng góp phần nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận thông tin cho du khách.

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 4.259 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 67.536 phòng; 99 khu, điểm du lịch, điểm tham quan. Từ đầu năm 2026 đến nay, Lâm Đồng đón hơn 6 triệu lượt khách (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó khách quốc tế đạt hơn 524 nghìn lượt (tăng trên 27% so với cùng kỳ năm 2025). Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 16.070 tỷ đồng./.