Khuyến khích nhà đầu tư Thụy Sĩ tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thảo luận với Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những thành công của bang Zug trong việc xây dựng một trung tâm kinh tế công nghệ năng động dựa trên đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cho rằng đây là những kinh nghiệm có giá trị đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng thị trường tài sản mã hóa và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ ngày càng phát triển, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, tài sản mã hóa và đổi mới sáng tạo. Với quy mô dân số 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ cùng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ ngày càng năng động, đặc biệt với dòng vốn tài sản mã hóa luân chuyển qua Việt Nam mỗi năm ước tính khoảng 220 tỷ USD, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị bang Zug cũng như các doanh nghiệp tài chính, công nghệ Thụy Sĩ như Crypto Valley tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy các chương trình trao đổi chuyên gia, tư vấn chính sách về quản lý thị trường tài sản mã hóa, xây dựng hạ tầng thị trường tài sản số, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain, đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quỹ đầu tư mạo hiểm Crypto Valley mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là với các startup công nghệ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo bang Zug, ông Alberto Diaz - đại diện Bộ Kinh tế bang Zug, nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm bang Zug. Đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam, ông Alberto Diaz khẳng định bang Zug sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ; qua đó, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong thời gian tới. Chia sẻ với Phó Thủ tướng, ông Alberto Diaz cho biết một trong những yếu tố tạo nên thành công của Zug là môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và kinh doanh, với chính sách thuế cạnh tranh, môi trường chính trị - pháp lý ổn định, chính quyền thân thiện với doanh nghiệp, lực lượng lao động quốc tế đến từ hơn 160 quốc gia, cùng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, ông Olaf Hannemann – đồng sáng lập Quỹ đầu tư Crypto Valley, đã chia sẻ các kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản mã hóa và đánh giá cao những định hướng, nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tài sản mã hóa và phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính. Ông tin tưởng rằng với quy mô thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và định hướng cải cách mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính số quan trọng ở khu vực. Crypto Valley sẵn sàng trao đổi với các đối tác Việt Nam để mở rộng các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Cùng ngày, tại thành phố Zurich, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì tọa đàm với chủ đề "Cơ hội kinh doanh mới trong kỷ nguyên hợp tác tài chính và công nghệ cao". Khoảng 100 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty tài chính và công nghệ của Thụy Sĩ và châu Âu như tập đoàn Bowman & Fitzhugh, Ngân hàng bang Zurich, Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thụy Sĩ (S-GE) với mạng lưới hoạt động toàn cầu, mỗi năm hỗ trợ hơn 6.500 doanh nghiệp Thụy Sĩ, đã tham dự và trao đổi tại phiên thảo luận.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức phiên tọa đàm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 – 2026) và vừa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên. Khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động tại Việt Nam, Phó Thủ tướng khuyến khích các tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ Thụy Sĩ tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính xanh và kinh tế tuần hoàn.



Tại cuộc tọa đàm, các nhà đầu tư Thụy Sĩ và châu Âu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và đặc biệt đánh giá cao quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm các nước trong xây dựng và quản lý thị trường tài sản mã hóa, các yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển thị trường tài chính. Các nhà đầu tư bày tỏ quan tâm nhiều nội dung như chính sách về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; tiềm năng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, trong phát triển dịch vụ tài chính, bảo hiểm và hạ tầng số; định hướng phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán. Nhiều đại biểu quan tâm chính sách thuế, cơ chế thu hút đầu tư, vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong việc kết nối với hệ sinh thái tài chính toàn cầu, cũng như khả năng phát triển các công cụ huy động vốn dài hạn, trong đó có mô hình quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITS).

Chia sẻ các nội dung quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã phát biểu nêu các định hướng, ưu tiên và các cơ chế chính sách của Việt Nam trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và thu hút đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ về các định hướng, ưu tiên và các cơ chế chính sách của Việt Nam. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Những nội dung trao đổi tại toạ đàm cho thấy sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu đối với thị trường Việt Nam, trong đó có việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là cơ hội để cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư quốc tế về các định hướng chính sách và cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Cũng trong chiều 28/7 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã tiếp bà Monica Rubiolo, thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Thụy Sĩ Economiesuisse. Bà Monica Rubiolo bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng và trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Thụy Sĩ và Việt Nam. Bà đánh giá Hiệp định FTA Việt Nam – EFTA sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động. Bà cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sĩ trong phát triển trung tâm tài chính dựa trên hệ sinh thái minh bạch, quản trị tốt và khung pháp lý ổn định.

Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định coi trọng vai trò và sự đóng góp của Hiệp hội doanh nghiệp Thụy Sĩ đối với quan hệ hợp tác hai nước. Ghi nhận những ý kiến chia sẻ của hiệp hội, Phó Thủ tướng đề nghị hiệp hội khuyến khích các thành viên tiếp tục tham gia các dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đóng góp vào tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.



Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với các chuyên gia, trí thức, kiều bào người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Thụy Sĩ. Tham dự buổi gặp có đại diện chuyên gia người Việt đang làm việc tại nhiều định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Rothschild & Co Bank, Zurich Insurance, Adobe, Avaloq, Climeworks, Energy Infrastructure Partners cùng một số viện nghiên cứu, công ty tư vấn và hãng luật của Thụy Sĩ. Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các chuyên gia, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có các lĩnh vực mới như tài chính số, tài sản số, fintech nhằm tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước tham gia đóng góp.

Đại diện các chuyên gia, trí thức bày tỏ cảm kích Phó Thủ tướng đã dành thời gian lắng nghe, trao đổi và ghi nhận các ý kiến đóng góp; đồng thời bày tỏ tự hào trước các thành tựu phát triển của đất nước. Các chuyên gia, tri thức kiều bào đã đề xuất nhiều ý kiến, mong đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, phát triển bền vững, và mong muốn có các cơ chế, kênh trao đổi thường xuyên hơn với các cơ quan trong nước để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có thể dự báo để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, tiếp tục phát huy vai trò kết nối, xây dựng mạng lưới, cơ sở dữ liệu chuyên gia người Việt Nam tại Thụy Sĩ theo từng lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình phát triển của đất nước./.