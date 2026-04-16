Khơi nguồn tri thức qua từng trang sách

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình sáng tác của mình tại Ngày hội. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN



“Mở cửa” kho tàng kiến thức từ những trang sách



Chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình sáng tác của mình với người yêu sách tại tỉnh Hưng Yên, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, cảm hứng, bí quyết để ông sáng tác ra những tác phẩm bắt nguồn từ việc chịu khó đọc sách, yêu sách và làm theo sách. Chính thói quen đọc sách đã bồi đắp cho ông vốn sống và những rung động tinh tế trước thiên nhiên, con người, trở thành nguồn cảm hứng dồi dào để ông sáng tác nên các tác phẩm thơ ca. Ông cho biết có thói quen đọc sách hằng ngày, khi học đến lớp 5 đã đọc hàng nghìn cuốn sách. Bài thơ đầu tiên ông viết là “Con bướm vàng” vào năm 7 tuổi, khi học đến lớp 5 ông đã viết tác phẩm "Hạt gạo làng ta". Ông khẳng định sách là phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, đồng thời khuyến nghị mọi người nên đọc sách để làm giầu nguồn tri thức cho bản thân.



Ghi nhận thời gian qua, tại các trường học của tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong học đường để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh. Tỉnh coi đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc đọc sách không chỉ làm phong phú thêm kiến thức về khoa học cũng như đời sống mà còn giúp các em học sinh giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Em Phạm Hải Phong, học sinh lớp 4A1, trường Tiểu học Minh Quang (xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Đối với em, mỗi cuốn sách giống như một người thầy. Đọc sách không chỉ giúp em mở mang kiến thức về lịch sử, khoa học để học tốt hơn các môn trên lớp, mà còn giúp em học được những bài học về lòng nhân ái qua các câu chuyện cổ tích hay gương người tốt việc tốt. Sau mỗi giờ học căng thẳng, được đắm mình vào những trang sách hay giúp em cảm thấy thư giãn và thêm yêu cuộc sống hơn".

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “Vẽ tranh theo sách” cho các tác giả tại Ngày Sách. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN



Bà Bùi Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách đóng vai trò rất quan trọng, là "chìa khóa" vạn năng mở cửa “lâu đài trí tuệ” và tâm hồn con người, sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của mỗi người dân Hưng Yên nói riêng và cả xã hội nói chung.



Lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng

Xác định vị trí, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển về tinh thần, trí tuệ của người dân, trong khuôn khổ của Ngày Sách và Văn hóa đọc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú, sinh động như: truyền thông về Ngày sách; tổ chức trưng bày giới thiệu sách; xếp sách nghệ thuật; trao giải cuộc thi vẽ tranh theo sách... Đặc biệt là việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”, đây là sân chơi trí tuệ, bổ ích và hấp dẫn, giúp các em học sinh phát huy năng lực cá nhân, rèn luyện kỹ năng đọc, viết, tư duy phản biện, cũng như khả năng trình bày và diễn đạt.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Bùi Thị Lương cho rằng, trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, các phương tiện giải trí đa dạng, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc hằng năm càng có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh sách và những người làm sách, mà còn là cơ hội để khơi dậy, củng cố và lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.



Để sách đến gần hơn tới bạn đọc, để tri thức ngày càng được lan tỏa, bà Bùi Thị Lương đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở phát hành sách, đặc biệt là Ban Giám hiệu các trường Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình hội thi tuyên truyền giới thiệu sách; kể chuyện và làm theo sách; tổ chức các hoạt động khuyến học, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách; phát động, nhân rộng mô hình “Tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng”...

Những hoạt động sôi nổi tại Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Hưng Yên năm 2026 đã khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa đọc trước những thách thức của công nghệ. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội, những giá trị tốt đẹp từ trang sách sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Hưng Yên vừa có tri thức, vừa có tâm hồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại mới./.