Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, khẳng định: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 là hoạt động mở đầu chuỗi 7 chặng hành trình trải dài khắp mọi miền đất nước, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 7 chặng hành trình tượng trưng cho 7 thập niên trưởng thành của tổ chức Hội, bắt đầu từ Nghệ An – quê hương Bác Hồ, đi qua Huế, Tuyên Quang, Điện Biên - Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại Hà Nội. Mỗi chặng là dịp để thanh niên tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, lan tỏa tinh thần sống đẹp, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập của thế hệ trẻ. Đồng thời, kêu gọi toàn thể thanh niên cả nước tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Tại lễ khởi động, nhiều hoạt động đã diễn ra như: rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ; màn đồng diễn Flashmode với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; màn đồng diễn xếp chữ với chủ đề "70 năm - Thanh niên Việt Nam"; hoạt động "Hãy làm sạch biển" tại Cửa Lò; Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" dành cho bà con ngư dân ở làng chài; khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (khu giáo xứ Yên Trạch, Phường Cửa Lò); chung kết và trao Giải Pickleball "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Hội trại "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với các trò chơi dân gian và hoạt động thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Nghệ An.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội các cấp trao tặng 9.500 lá cờ tổ quốc cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh./.