Khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ngành địa phương; đại biểu lãnh đạo các tỉnh của nước CHDCND Lào.
Tại buổi lễ, đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, PV Power cùng các đối tác NASU và SK Innovation đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực, công nghệ, tài chính và phương án triển khai, với quyết tâm xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trở thành một công trình năng lượng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và hòa lưới điện quốc gia theo đúng lộ trình đã cam kết với Chính phủ và tỉnh Nghệ An.
Dự án được triển khai trên tổng diện tích hơn 152 ha, trong đó diện tích đất hơn 57 ha và diện tích bờ biển, mặt biển hơn 95 ha. Dự án nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, đây là siêu dự án năng lượng có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lóng LNG công suất 1.500 MW, kho chứa và hệ thống tái hoá khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An. Nhà máy được thiết kế để cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, dự án sẽ sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới có hiệu suất cao, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời là dự án động lực quan trọng trong quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.
Để dự án triển khai triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Liên doanh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực để triển khai dự án một cách khoa học, bài bản; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đảm bảo đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030; các nhà thầu thi công tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động; thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, tích cực hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị địa phương, liên doanh nhà đầu tư và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án./.