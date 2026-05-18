Khởi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Tại buổi lễ, đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, PV Power cùng các đối tác NASU và SK Innovation đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực, công nghệ, tài chính và phương án triển khai, với quyết tâm xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trở thành một công trình năng lượng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và hòa lưới điện quốc gia theo đúng lộ trình đã cam kết với Chính phủ và tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation, ông Hyeongwook Choo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Dự án được triển khai trên tổng diện tích hơn 152 ha, trong đó diện tích đất hơn 57 ha và diện tích bờ biển, mặt biển hơn 95 ha. Dự án nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.



Dự án có tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, đây là siêu dự án năng lượng có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lóng LNG công suất 1.500 MW, kho chứa và hệ thống tái hoá khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An. Nhà máy được thiết kế để cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, dự án sẽ sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới có hiệu suất cao, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 ra môi trường so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời là dự án động lực quan trọng trong quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.