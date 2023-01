Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo với đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo chứng kiến lễ ký Biên bản bàn giao trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tham quan trưng bày các sản phẩm khoa học-công nghệ tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự buổi lễ có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc Bùi Thế Duy...



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam” (VKIST) là kết tinh của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lĩnh vực được coi là xu thế tất yếu của thời đại. Thời gian qua, Chính phủ hai nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với VKIST và kỳ vọng sự thành công của mô hình Viện VKIST sẽ tạo động lực thúc đẩy sự chuyển mình của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần tạo nên sự đột phá cho nền khoa học và công nghệ của Việt Nam.



Là viện nghiên cứu ứng dụng đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Viện VKIST được xây dựng với mục tiêu trở thành một viện đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại phục vụ các ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững của Việt Nam.



Với những thành quả hiện hữu về cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân sự giỏi, nhiệt huyết, môi trường thân thiện, các nghiên cứu và những sản phẩm nghiên cứu đầu tiên..., Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Viện VKIST đang ngày càng phát huy tốt vai trò là hạt nhân kết nối hợp tác giữa các viện, trường, doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước, lan tỏa, thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.



Cùng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang trang mới, trong đó một trong những trụ cột chính là hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Viện VKIST, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hỗ trợ các hoạt động của Viện, xúc tiến các giai đoạn tiếp theo của Dự án, tạo tiền đề vững chắc cho sự thành công của mô hình Viện VKIST; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ Viện VKIST phát triển bền vững, đúng với định hướng mà hai Bên đã đặt ra.



Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước nhưng Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và kỳ vọng sự phát triển mạnh mẽ của Viện VKIST trong tương lai, thậm chí là cả những kỳ tích mà Viện có thể kiến tạo cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam như những gì Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) đã làm được trong công cuộc chấn hưng nền khoa học kỹ thuật của Hàn Quốc.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo nhấn mạnh, cùng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2023 sẽ khởi đầu mạnh mẽ cho chặng đường 30 năm tiếp theo trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.



Theo Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo, Dự án VKIST có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, là biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất trong các dự án viện trợ không hoàn lại mà Hàn Quốc đã và đang triển khai trên thế giới, đồng thời là dự án hỗ trợ thành lập đơn vị nghiên cứu công lập đầu tiên của Hàn Quốc.



Nhấn mạnh thành công của VKIST hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà nghiên cứu của Viện, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong các nhà nghiên cứu cống hiến hết mình để VKIST đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam bằng việc đón đầu trong nghiên cứu và phát triển (R&D) - cầu nối giữa khoa học công nghệ và công nghiệp.



Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo cũng cho biết, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để VKIST lớn mạnh, trở thành cầu nối then chốt cho hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước.



Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam” là dự án hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đồng chủ quản, với mục tiêu giúp Việt Nam thành lập một viện khoa học và công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế bền vững của đất nước./.