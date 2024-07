Khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ Rừng Sác - Cần Giờ

Các đại biểu thực hiện ghi thức cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt si Rừng Sác-Cần Giờ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương phía Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sỹ đặc công Rừng Sác, đại diện chính quyền, nhân dân huyện Cần Giờ.



Trong không khí trang nghiêm và xúc động, trân trọng và thành kính trước anh linh các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu dâng hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quân dân mọi miền đất nước.



Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chiến tranh đã đi qua, nhưng những hình ảnh đau thương, chia lìa bởi bom đạn của kẻ thù như còn nguyên trên nét mặt, trong khóe mắt và trong trái tim của bao con người đất Việt; vẫn còn đó những anh hùng liệt sỹ vô danh đang yên nghỉ nơi xa chưa được về cùng đất mẹ. Tất cả đã minh chứng cho sự hy sinh to lớn vô cùng anh dũng của dân tộc và nhắc nhở thế hệ hôm nay phải có những hành động thiết thực, ý nghĩa để xoa dịu nỗi đau, sự mất mát to lớn của các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ.



Mặc dù trên địa bàn huyện Cần Giờ có Nghĩa trang Liệt sỹ để hằng năm vào dịp lễ, tết các cấp, các ngành và nhân dân đến dâng hương, dâng hoa, tổ chức lễ tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Nhưng ở đâu đó, trong rừng Sác bạt ngàn và dưới dòng sông Lòng Tàu mênh mông vẫn còn những liệt sỹ chưa được ghi danh mà cho đến bây giờ những người đang sống còn khắc khoải đi tìm.



Chính vì thế, đòi hỏi trên mảnh đất truyền thống anh hùng Cần Giờ có công trình Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Rừng Sác- Cần Giờ là ngôi nhà chung quy tụ hồn thiêng các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước; là nơi thực hiện đầy đủ và nghiêm cẩn các nghi lễ tưởng nhớ, tri ân công lao những người đã xả thân vì dân, vì nước; đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống văn hóa cách mạng cho thế hệ trẻ, một địa chỉ đỏ, một điểm văn hóa để tự hào giới thiệu với du khách gần xa, bạn bè quốc tế.



“Trong buổi lễ linh thiêng này, tại Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ Rừng Sác- Cần Giờ, Đảng bộ và nhân dân Thành phố xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nguyện đời đời ghi lòng tạc dạ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ đã sinh ra, nuôi dạy những thế hệ anh hùng và cống hiến cho Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thành phố nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.