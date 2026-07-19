Khánh Hòa huy động nguồn lực tri thức, công nghệ để phát triển kinh tế biển xanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Hội thảo khoa học quốc tế “Kiến tạo tương lai: Đại dương, Tri thức và Hội tụ” 2026 có hai phiên báo cáo chính với sự tham gia của các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, công nghệ và phát triển đô thị bền vững.

Giáo sư Kim Yong-Guk, Đại học Sejong, Hàn Quốc trình bày khả năng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong kiến tạo không gian 3D và trải nghiệm nhập vai. Công nghệ này có thể phục vụ giáo dục, du lịch, đô thị số và công nghiệp sáng tạo.

Giáo sư Soolyeon Cho, Đại học Bang North Carolina, Hoa Kỳ giới thiệu giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy hoạch, thiết kế đô thị tích hợp và quản lý năng lượng. Hướng nghiên cứu nhằm hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả và tiến tới phát thải ròng bằng 0.

Các phiên chuyên đề “Blue FutureScape” tập trung làm rõ mối quan hệ giữa tự nhiên, bản sắc địa phương và kinh tế biển. Chuyên gia đề xuất tăng cường dữ liệu số về tài nguyên biển; xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, cảng biển và du lịch; phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn tại vùng ven biển.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Hội thảo cũng giới thiệu 20 báo cáo khoa học trong ba phiên song song. Nội dung trải rộng từ đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững đến dữ liệu lớn, học máy, robot và chuyển đổi trong lĩnh vực môi trường, kinh tế, công nghệ.

Từ các ý kiến tại hội thảo, Khánh Hòa có thể tập trung vào một số nhóm giải pháp. Trước hết là xây dựng cơ sở dữ liệu biển đồng bộ, phục vụ quy hoạch và quản lý. Tỉnh cần phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ gắn với ba vịnh Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong.

Cùng với đó, địa phương cần có cơ chế đặt hàng các trường đại học, viện nghiên cứu giải quyết bài toán cụ thể. Doanh nghiệp phải trở thành một chủ thể của quá trình đổi mới sáng tạo. Các dự án phát triển kinh tế biển cần được đánh giá đầy đủ về môi trường, khả năng chống chịu và lợi ích của cộng đồng.

Việc đào tạo nhân lực cũng phải đi trước một bước. Ngoài nhân lực logistics, du lịch và thủy sản, Khánh Hòa cần chuẩn bị đội ngũ chuyên môn về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ đại dương, năng lượng sạch và quản trị đô thị thông minh.

Hội thảo khoa học quốc tế “Kiến tạo tương lai: Đại dương, Tri thức và Hội tụ” 2026 mở thêm một kênh kết nối giữa Khánh Hòa với các mạng lưới tri thức quốc tế. Những nghiên cứu, sáng kiến và mô hình được giới thiệu tại sự kiện là nguồn tham khảo quan trọng để tỉnh cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững trong giai đoạn mới./.

